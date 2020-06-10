بلدية الشارقة تبدأ تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات عن بعد

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات من خلال نظام العمل عن بعد، وتنظيم لقاءات مع الطلبة عبر تقنية الاتصال المرئي، تماشياً مع الظروف الحالية وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي، واستغلال منظومتها الرقمية بصورة تخدم المجتمع والطلبة حيث تعمل البلدية على تنفيذ برنامج التدريب الصيفي سنوياً، فحرصت خلال العام الجاري على عدم توقفه نظراً للجائحة التي يعاني منها العلم، ووفرت الخيار البديل والأمثل لاستمراره.

معلومات



و أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن برنامج التدريب الصيفي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة وإكسابهم الخبرات المختلفة التي تساهم في تأهيلهم للانخراط بسوق العمل والإبداع في أماكن عملهم وتشجيعهم على الاستغلال الأمثل لوقت فراغهم بما يفيدهم ويساهم في صقل مهاراتهم، كما يأتي البرنامج ضمن خطط بلدية مدينة الشارقة في نقل خبراتها المتميزة إلى جميع أفراد المجتمع لتحقيق الريادة في العمل، حيث ينعكس ذلك من خلال التدريب بشتى أنواعه والدورات والورش التي تنظمها للموظفين والجمهور، والمشاركة بمحاضرات وأوراق عمل في مختلف المعارض والمؤتمرات.



حرص

من جانبه أوضح الدكتور عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إدارة الموارد البشرية حرصت على عدم توقف برنامج التدريب الصيفي في ظل الظروف الحالية، واستمرت في تقديمه للطلبة من خلال التواصل معهم عن بعد، لإكسابهم خبرات متعددة من خلال دمجهم بجميع قطاعات البلدية كل حسب اختصاصه، وحسب رغباتهم وميولهم، لتحقيق أهداف البرنامج بتخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة التي تسهم في بناء مستقبله، مشيراً إلى أن استمرار تقديم البرنامج يساعد الطلبة على التخرج والانتهاء من المرحلة الجامعية والاستعداد جيداً لما بعدها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز