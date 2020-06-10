" موارد الشارقة" تشرع في فحوصات " كوفيد 19 " للموظفين العاملين بدوائر الامارة

المصدر: ​ الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سيف عبيد دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تصريح خاص ل ( البيان ) أن الدائرة شرعت وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية الاثنين الماضي في عمل فحوصات " كوفيد 19 " لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم للعمل، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة أعمالهم ، وذلك بمقر نادي الشطرنج بالشارقة ، مبينا أنه تم فحص ما يقارب 600 موظف وموظفة من مختلف دوائر الشارقة ، منهم 200 موظف وموظفة في يوم واحد ، حيث يستغرق الفحص 5 دقائق من لحظة دخول الفاحص الى حين الانتهاء من عملية الفحص ، كما أن النتائج تظهر خلال 72 ساعة من خلال رسالة نصية .

اقبال

ولفت دعيفس الى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل موظفي وموظفات الدوائر الحكومية بالشارقة الى مقر الفحص في استجابة ملحوظة لنداء الدائرة بضرورة اجراء الفحص استعدادا للعودة الى العمل في المكاتب من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، مبينا انه تم تمديد عملية الفحص لمدة أسبوع آخر حتى نتمكن من اجراء الفحوصات لكافة الموظفين والموظفات المواطنين والمقيمين ، وأنه تم خلال 3 أيام فحص ما يقارب 600 من الموظفين العاملين في الشارقة .

أهمية

وثمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة النابعة من حرصه الأبوي وعنايته الفائقة بموظفي حكومة الشارقة وعائلاتهم للمحافظة عليهم وعلى أسرهم ، كما ثمن متابعة رئيس الدائرة لتلك التوجيهات حتى تنزلت على ارض الواقع ، مشيرا الى أهمية هذا الفحص لأنه يسهم في تحقيق السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة ، اضافة الى دعمه الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة بصفة عامة ، وحكومة الشارقة بصفة خاصة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي ، والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع ، بما يؤكد أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في دولة الإمارات .

متطوعون

وأضاف دعيفس أن هناك عددا من المتطوعين والمتطوعات يشاركون في عملية تنظيم واستقبال موظفي الشارقة لتوجيههم وارشادهم حتى تتم عملية الفحص بسلاسة من دون تأخير ، مثمنا جهودهم في الاعمال التطوعية ، مناشدا كافة موظفي الشارقة الى ضرورة الاقبال للنادي بهدف اجراء الفحوصات حماية لهم ولأسرهم من انتقال عدوى فيروس كورونا .

فريق

من جهته أكد الدكتور سامي ابو نائب من دائرة الطب الوقائي بمنطقة الشارقة الطبية أنه يعمل ضمن فريق يقوم بعملية التسجيل وأخذ المعلومات وآخر تقني لأخذ العينات ، وان كافة الموظفين الذين يتم فحصهم تم تسجيلهم في النظام وعمل قاعدة بيانات لهم لضمان دقة العمل وجودته بعد اخذ العينات وحفظها في دقائق معدودات ، ثم يتم توصيل تلك العينات الى المختبر المركزي ، فترسل النتيجة عبر رسائل نصية الى الموظف ، ناصحا كافة الموظفين الى ضرورة التوجه الى مقر النادي لا جراء الفحوصات ، لأنها تعد فرصة طيبة حتى يتأكدون من خلوهم من الفيروس حماية لهم ولأسرهم .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز