"طرق دبي" عضواً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توقيعها الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعد تحقيقها مواءمة بياناتها في تقارير الاستدامة التي تصدرها مع أهداف الأمم المتحدة التي تُعنى بالتحديات العالمية مثل الفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي والسلام والعدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، الأمر الذي يعكس التزامها بالمبادئ العشرة بالميثاق المتعلقة بهذه المجالات.

وأشاد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الهيئة على المستوى العالمي في منظومة التنمية المستدامة بمحاورها كافة، وقال: "إن الاستدامة متأصلة في ثقافة الهيئة منذ إنشائها".

وأضاف معاليه: تأتي هذه الجهود انطلاقاً من التزام الهيئة التام بمسؤولياتها الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً سعي الهيئة الدائم لتطوير أعمالها وعملياتها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة على المستويين المحلي والاتحادي.

وأوضح معاليه أن هيئة الطرق والمواصلات صاغت رؤيتها "تنقل آمن وسهل للجميع"، لتكون شاملة لكل أبعاد التنمية المستدامة وهي ماثلة أمامنا دائماً عند تخطيط وتنظيم أعمالنا، فنحرص في إطار ذلك على أن يكون جميع ما نوفره من خدمات ومنتجات وما ننفذه من مشاريع محققاً لتلك الرؤية، آخذين بعين الاعتبار التغيُّرات المستمرة التي تطرأ على احتياجات جميع الفئات المعنية، وكذلك النواحي المتعلقة بالبيئة وجميع النواحي المتصلة بالإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى التحديثات التي تتم على خطط وطموحات دبي المستقبلية.

وأكد معالي مطر محمد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات دائماً ملتزمة بالاستدامة بجميع أركانها، ولذلك كنا حريصين على أن تكون جميع مشروعاتنا مستدامة وبأقل الآثار السلبية المحتملة بيئيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعياً.

85 مبادرة

من جانبه، قال ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، إن حصول الهيئة على العضوية في ميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في إعداد تقارير الاستدامة منذ عام 2015 وفق معايير مبادرة إعداد التقارير العالمية "GRI "، والتي توجت بحصول الهيئة على الريادة العالمية في تقرير الاستدامة عن عام 2018، حيث أصبحت الهيئة أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات على مستوى العالم تصدر تقرير الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية "GRI " لإعداد التقارير مدعماً ببيان الضمان المعقول (Reasonable Assurance statement)، مما يؤكد على حرص الهيئة في تضمين الاستدامة كجزء أساسي لا يتجزأ من عملياتها التي تخدم رؤيتها في توفير "نقل آمن وسهل للجميع".

وأوضح أن الهيئة تمكنت من تجاوز هدف خفض التكاليف بنسبة 14% وهدف تعظيم الإيرادات بنسبة 5%، أمّا في إطار البعد الاجتماعي، تعتبر سعادة المتعاملين والموظفين وضمان ازدهار المجتمع غاية رئيسة تسعى الهيئة لتحقيقها. ففي عام 2018، أسهمت الهيئة بدعم 85 من مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

كما أنّ هناك تعاوناً قائماً مع مؤسسات عامة وخاصة للوصول إلى أكثر من 300,000 مستفيد من أفراد المجتمع، وأما في إطار البعد البيئي، تدرك الهيئة مسؤوليتها تجاه الحفاظ على البيئة واستدامتها من أجل الأجيال القادمة، ويتم ذلك من خلال تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير منظومة متكاملة تعزز مستويات الرقابة والتحكم بتأثيرات أعمال الهيئة على البيئة وخاصة الانبعاثات الكربونية. وأن جهود الهيئة أثمرت عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1.71% مقارنةً بعام 2017 من خلال تنفيذ مبادرات توفير الطاقة.

خطوة في المسيرة

تجدر الإشارة إلى أن الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة يأتي كخطوة في مسيرة الاستدامة للهيئة، والتي تكللت بإصدار إطار عمل الاستدامة عن عام 2019، حيث تمكنت الهيئة في هذا العام في إطار البعد الاقتصادي والاجتماعي، من تحقيق هدف تعظيم الإيرادات بنسبة 5% من الموازنة العامة المعتمدة في العام نفسه وتحقيق ارتفاع في رضا المتعاقدين إلى 87%، وزيادة في حصة النقل العام الى 18.1%، كما سجلت 99.3% في استجابتها لحالات الطوارئ محققة انخفاضاً في معدل الوفيات الى 0.05.

كما حققت 85.92% كنسبة في رضا المجتمع و92.39% في رضا المتعاملين.

وفي إطار البعد البيئي أثمرت جهود الهيئة خلال عام 2019، ومن خلال مبادرات النقل المستدام، عن تحقيق وفورات مالية بقيمة 55 مليون درهم وتجنب 102 طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق وفورات في المياه وصلت الى 45 مليون جالون.

بالإضافة إلى الحد من استهلاك الطاقة بمعدل 39 ألف كيلو وات/ ساعة في الطاقة وتوفير 30 مليون لتر من الوقود، مؤكداً في السياق نفسه أنه كجزء من التزامها بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، يتعين على هيئة الطرق والمواصلات تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في تحقيق مبادئ الميثاق العشرة مما يمنح الهيئة الشفافية في عرض جهودها المبذولة في هذا المجال.

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