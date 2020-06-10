بلدية دبي تعلق على شائعة احتواء علكة "Drive Gum" على الكحول

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي عدم صحة ما جاء في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بأن لبان الطاقة ماركة (Drive Gum) يحتوي على الكحول وبنسبة مرتفعة، لافتة إلى أن مقدم الفيديو قرأ كلمة الكحول على البطاقة الغذائية فسارع إلى نشر فيديو عن وجود الكحول في المنتج ، وحذر من هذا المنتج وخاصة للأطفال، مشيرة إلى أن المنتج مسجل لدى بلدية دبي ومطابق للمواصفات المعتمدة.

وأوضحت بلدية دبي أن هذا الفيديو المتداول اشاعة لا اساس لها من الصحة وأن المادة الموجودة في اللبان "العلكة" هي سكر الكحول وليس الكحول، منوهة بأن الكحول السكري هو بديل للسكر، تركيبته الكيميائية جعلته يسمى السكر الكحولي لأنه عبارة عن كربوهيدات مهدرجة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل ومنه منتجات متعددة تعتبر معظمها مضافات غذائية (محليات) مسموح إضافتها إلى الأغذية حسب المواصفة الإماراتية رقم (UAE.S192:2019)ومن أنواعه المالتيتول، السوربيتول، الزيليتول..........الخ.

وبينت بلدية دبي أن سكريات الكحول ليست حلوة كالسكر "سكر المائدة أو القصب"، كما تحتوي على طاقة غذائية أقل من السكر. وطعمها يشبه طعم السكر .كما أن سكريات الكحول لا تتحلل بالبكتيريا الموجودة في الفم، لذلك فهي لا تساهم في تسوس الأسنان، ولا تتحول للون البني أو الكريمي عند تسخينها كالسكر. وأن الاستهلاك المفرط لسكريات الكحول قد يؤدي إلى الإسهال، والغازات والانتفاخ لأنه لا يمكن امتصاصها في الأمعاء الدقيقة.

وأشارت بلدية دبي إلى أن جميع جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة محلياً تخضع للرقابة وكذلك جميع المؤسسات الغذائية بهدف التأكد من سلامة وصلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وأهابت بلدية دبي الجمهور الكريم عدم تصديق وتداول الإشاعات والتأكد من صحتها من المصادر الرسمية الموثوقة وعبر قنوات التواصل الرسمية.

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