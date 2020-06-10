نقل الأنشطة المقامة بالنادي العلمي في رأس الخيمة إلى حين إعادة بناء المركز

المصدر: البيان - موفق محمد

أشارت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، رداً على سؤال برلماني حول إمكانية إحلال وتطوير النادي العلمي بإمارة رأس الخيمة، بأن الوزارة رفعت تقريراً تقييمياً حول وضع المبنى إلى وزارة تطوير البنية التحتية، يوصي بضرورة إعادة تطوير المبنى أو هدمة وإحلال مبنى جديد مكانه.

ونوهت بأن المؤسسة الاتحادية للشباب، شرعت في وقف كافة الأنشطة المقامة بداخل النادي العلمي حفاظا على سلامة العاملين والمنتسبين إليه، ونقلها إلى مركز رأس الخيمة للشباب إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بنائه أو تطوريه على ذات الموقع المشيدة عليه حالياً.

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