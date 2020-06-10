مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة منصور بن زايد

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بهدف تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

ويأتي القرار في ضوء الجهود لتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، خاصة أن جهاز الإمارات للاستثمار نجح منذ تأسيسه عام 2007 في الكشف والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات استراتيجية مختلفة، وبما يدعم الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة.

ويضم مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار كلا من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة محمد هادي أحمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وسعادة عيسى محمد السويدي، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، وسعادة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار، وسعادة كلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات لدى دائرة الأسهم الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار.

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