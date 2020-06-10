انخفاض نسبة مرضى السكري في الإمارات إلى 11.8%

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الإجراءات الوقائية والبرامج التوعوية التي اتخذتها الوزارة والجهات المعنية بشأن تثقيف الأفراد من مخاطر أمراض السكري، ساهم في خفض نسب مرضى السكري من 18% إلى 15% وصولاً في العام الحالي إلى 11.8%.

وذكر معاليه أن وزارة الصحة عكفت منذ عام 2008 على إجراء حزمة من الإجراءات التي تستهدف خفض أسعار العقاقير والأدوية الطبية، تضمنت 7 فترات خفض شملت 9840 صنف دوائي مبتكر أو جديد، مشيراً في الوقت نفسه بأن القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة، كفلت للمواطنين الحق في تلقي كافة الخدمات الطبية بشكل مجاني.

ونوه معاليه رداً على سؤال موجه من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري حول " جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية (العلاج والأدوية)، بأن الدولة نجحت مؤخراً في تصنيع 155 صنف دوائي ويتم تصنيعها في داخل الدولة، مضيفاً بأن " الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة ذات مستوى عالي، حيث أن نسبة المستشفيات العاملة في الدولة التي نالت على الاعتمادات العالمية، تتجاوز 85% من إجمالي المستشفيات والمراكز الطبية العاملة بالدولة.

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