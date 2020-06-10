«مالية الوطني» تستعرض مشروع قانون في شأن التعاونيات

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، مع ممثلي وزارة الاقتصاد.

وأكد سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون الذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده، في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات سعادة الأعضاء حول تقرير اللجنة مع ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم التوافق مع رؤية اللجنة وتعديلاتها على بنود مشروع القانون التي تصب جميعها في خدمة الجهات المعنية بالقانون خاصة المستهلك.

وأوضح أن اللجنة عكفت على دراسة كافة تفاصيل مشروع القانون، الذي سيعالج العديد من التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل أن القانون المعمول به صدر قبل أكثر من 40 عاماً ماضية، حيث إن القانون الجديد يرسخ مكانة التعاونيات الاستهلاكية في الاقتصاد الوطني.

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