سيف بن زايد يطلق بطاقة «فزعة همم»

المصدر: أبوظبي - البيان

برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مبادرة خاصة بأصحاب الهمم، بمنحهم بطاقة «فزعة همم».

وتأتي هذه المبادرة بشراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبدعم خاص من الجهات الحكومية المقدمة للخصومات والتسهيلات.

حضر الإطلاق الذي جرى بخاصية التواصل المرئي، سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وراشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، وعبد الله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، والمقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وطلال مصطفى الهاشمي، المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

مبادرات

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤسسة تعمل دائماً للتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في مختلف المبادرات والمشاريع بهدف تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، ويأتي هذا التعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» عبر إطلاق عضوية بمميزات استثنائية تمنح لحامليها من أصحاب الهمم مواطنين ومقيمين باسم «فزعة همم» تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

جهود

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع فزعة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، والتي تأتي لتتوج جهود مستدامة، وتعاوناً غير محدود لمنح جميع لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي والأشخاص من ذوي التحديات الذهنية في الدولة بطاقة «فزعة همم» لتساهم في منحهم باقات من التسهيلات والمزايا اللامحدودة، وتقدر جهودهم الكبيرة معنا في الأولمبياد الخاص بمختلف برامجنا، ومن خلال وضع شعار مؤسستنا على البطاقة المقدمة إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية نعمل على الترويج للمؤسسة التي تستكمل مسيرة وتحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

من جهته، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي: لطالما حظي أصحاب الهمم باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة التي حرصت دوماً على توجيه الجهود المحلية لدعمهم وضمان دمجهم في المجتمع، فضلاً عن تقديم الفرص المناسبة لهم ليتمكنوا من إبراز قدراتهم وتوظيفها في بناء المجتمع. واليوم، بتوجيهات كريمة من قادتنا، حفظهم الله، نثمن المبادرات الرائدة التي تطلقها مؤسسة زايد العليا وصندوق «فزعة» لدعم أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال حشد الجهود المؤسسية لما فيه منفعة هذه الفئة وسعادتها.

تسهيلات

وتقدم البطاقة تسهيلات خاصة بأصحاب الهمم في مجال خدمة المتعاملين، وتسهيلات وامتيازات مقدمة من شركات مملوكة من قبل أصحاب الهمم، وخدمات التوصيل المجاني، سواء في البلديات والتراخيص والمواد الغذائية وفي المجال المالي كرسوم إعفاء في المرافق الترفيهية وغيرها، وفي المجال المعرفي كتوفير كتيبات تعريفية ناطقة بعدة لغات، ونشرات ومطبوعات وأدلة إرشادية وتوعوية بلغة برايل باللغتين العربية والانجليزية مع مراكز تقديم الخدمة لدى الجهات المشاركة، وفي المجال الترفيهي والرياضي كتوفير أجهزة لياقة بدنية لممارسة الرياضة والإحماء تعزيزاً للمناعة والقوة البدنية.

خدمات

تضم الخدمات التي يتمتع بها حامل بطاقة «فزعة همم» الجديدة خدمات تقدمها دائرة البلديات والنقل وهي خدمة نقل الركاب في «العبرات» ويعفى مرافق واحد فقط، خدمة نقل الركاب بالحافلات العامة ويعفى مرافق واحد فقط، وخدمات الحدائق العامة، وفي خدمات مركبات الأجرة خصم 50 %، وفي خدمة التعرفة المرورية سالك في أبوظبي يعفى أصحاب الهمم من الرسوم بعدد مركبة واحدة فقط، وغيرها.

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