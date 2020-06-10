«إسلامية الوطني» تناقش «سياسة برنامج زايد للإسكان»

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس» رئيس اللجنة، موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة.

وقال الرحومي، إن اللجنة ناقشت مع ممثلي كل من: هيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، ودائرة الأراضي والأملاك بعجمان، موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، واطلعت على آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها لتوفير المساكن اللازمة للمواطنين، فضلاً عن التعرف على خططهم الإسكانية المستقبلية والخدمات التي تقدم للمواطنين بعد الانتهاء من بناء المجمعات السكنية المخصصة لهم، لافتاً إلى أهمية توافر مختلف الخدمات بالتوازي مع الانتهاء من بناء المجمعات السكنية أو تسليم الأراضي للمواطنين.

من جهتها، ذكرت ناعمه عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة أن اللجنة استنارت خلال الاجتماع بالمعلومات التي قدمتها هيئات الإسكان في الإمارات المختلفة، وتعرفت على الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين.

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