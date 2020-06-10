مدينة الخدمات الإنسانية شريان المنظمات الدولية لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد تقرير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريان الرئيس للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إذ توجد مخازنها الاستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة المساعدات المرتبطة بفيروس (كوفيد 19).

وأشار تقرير الوزارة حول «جهود المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» إلى أن حجم المساعدات التي أرسلت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى الدول المتأثرة بلغ ما نسبته أكثر من 80% من حجم الاستجابة الدولية في العالم، حيث ساهمت المدينة العالمية في إرسال أكثر من 132 شحنة لتصل إلى 98 دولة حول العالم من بداية العام وحتى الآن، والتي تعمل كمركز أساسي لتوزيع معدات الوقاية الشخصية.

وفي ما يخص الجهود مع المنظمات الدولية، أشار التقرير إلى أنه من خلال برنامج الأغذية العالمي (WF) تم نقل مستشفيين ميدانيين من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا بقيمة 3.5 ملايين دولار، كما تم نقل مستشفى ميداني من العاصمة النرويجية أوسلو إلى إثيوبيا من خلال ثلاث رحلات لنقل المستشفى، وتم نقل مستشفى ميداني آخر من أوسلو - النرويج إلى غانا من خلال ثلاث رحلات، إلى جانب نقل أجزاء إضافية من المستشفى الميداني من لييج في بلجيكا إلى العاصمة الغينية أكرا.

اتفاقية

كما وقعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتقديم أجهزة فحص «كوفيد 19» بقيمة 10 ملايين دولار، ونقل المواد الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى إيران وأثيوبيا والصومال.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أول الدول التي تضامنت ومدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19» وبدأت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس.

عمل

وتواصل دولة الإمارات العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود الدولية للحد من انتشار الفيروس، حيث قامت دولة الإمارات إلى الآن بتقديم أكثر من 802 طن من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 65 دولة حول العالم، واستفاد منها أكثر من 802 ألف من العاملين في المجال الصحي لدعمهم في مواجهة هذا الفيروس بشكل مباشر، فيما سوف يستفيد من هذه المساعدات أكثر من 65 مليون شخص حول العالم بشكل غير مباشر، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات العالمية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

وبين التقرير أن شهر مايو الماضي الذي شهد انتشاراً كبيراً لإصابات كورونا المستجد في مختلف دول العالم شهد أكبر حركة نقل للمساعدات الطبية والإنسانية للدول المتأثرة بالفيروس حيث وصلت إلى 24 دولة مقارنة بـ19 دولة في شهر أبريل و15 دولة في شهر مارس، فيما شملت الإمدادات الطبية التي أرسلتها الإمارات منذ بداية شهر يونيو الجاري 5 دول في العالم.

وكشف التقرير أن اليمن والمملكة المتحدة وإيران كانت من أكثر الدول التي حصلت على المساعدات الطبية بواقع 86 طناً لليمن و60 طناً للمملكة المتحدة و33 طناً لإيران، بينما حصلت كل من إندونيسيا وصربيا والصين على 60 طناً من الإمدادات الطبية مقسمة بالتساوي، كما حصلت باكستان على 18.3 طناً من المساعدات الإماراتية و18 طناً أرسلت إلى السودان و16.2 طناً لفلسطين و15 لأثيوبياً.

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