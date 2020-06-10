سفيرنا في الصين يشيد بالعلاقات بين البلدين

المصدر: (بكين - وام)

أشاد علي عبيد علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بمستوى العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين في مختلف المجالات وبما حققته الصين من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وفي مقدمتها انتشال عدد كبير من الناس من براثن الفقر في بضعة عقود.

وقال الظاهري في مقال رأي نُشر في جريدة China Daily إن البلدين يتمتعان بعدد من القواسم المشتركة مما يعزز فوائد التعاون الثنائي في مجموعة كبيرة من المجالات، حيث وصلت الدولتان إلى مراحل مماثلة من التنمية كانت محل إشادة منظمة التجارة العالمية.. كما يتشارك البلدان في هدف تنويع وتطوير الاقتصاد.

ونوه بأن الصين تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى نسبة 20 في المئة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.. وبالمثل، تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من الطاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، مما يعزز مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز