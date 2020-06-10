248 مشاركاً في منصة «التنافسية عن بُعد»

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس الخيمة، ارتفاع عدد المشاركات في منصة «التنافسية عن بُعد» إلى 248 مشاركاً ومشاركة والتي تستهدف إطلاق العنان لإبداعات الطلبة والطالبات المشاركين لتنمية مواهبهم في ‏فضاءات تفاعلية وتشاركية عن بُعد في المجال العلمي والأدبي والإعلامي والتقني ومجال الابتكار والفنون.

وأشارت إلى أن الأكاديمية وضعت خطة تتضمن عدداً من السيناريوهات للاستدامة في دعم ورعاية الموهوبين المنتسبين للأكاديمية واستقطاب مشاركين جدد، إضافة إلى تدشين منصة تنافسية افتراضية تتضمن 11 محوراً، ونفذت الأكاديمية مبادرة «واحة زايد للعمل الإنساني» لتعزيز القيم التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، ومسابقة رمضانيات لزرع القيم الرمضانية خلال شهر رمضان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز