«بيت الخير» تدعم الجهود الحكومية والمجتمعية

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

أكدت جواهر الظنحاني، مديرة فرع جمعية «بيت الخير» في الفجيرة التزام الجمعية بدعم الجهود الحكومية والمجتمعية، للتخفيف من آثار جائحة «كورونا».

وقالت: «حرصت «بيت الخير» منذ بداية الأزمة على المساهمة في المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من تداعيات «كورونا»، وأبرزها مشاركتها في حملة «10 ملايين وجبة» لتوزيع الوجبات على العمال في مساكنهم، والأسر المتضررة من الفيروس، وعلى مستوى إمارة الفجيرة تم توزيع 22 ألف وجبة على العمال في منطقة دبا الفجيرة وفي صناعية الحيل، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملتها الرمضانية «يسارعون في الخيرات» لإسعادهم في الشهر الفضيل».

وأضافت الظنحاني: «لدينا في «بيت الخير» فريق ميداني متمرس في مجال توزيع الوجبات، حيث تنفذ الجمعية سنوياً مشروعها الرمضاني «إفطار صائم» لتوزيع مئات الآلاف من الوجبات في أكثر من 46 موقعاً بمختلف إمارات الدولة، ومع هذه الظروف الاستثنائية ضاعف المتطوعون جهودهم، لتوصيل الوجبات إلى المستحقين وفق أفضل معايير السلامة».

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