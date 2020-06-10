اختتام فعاليات «بطولة اللياقة البدنية»

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت مؤخراً فعاليات «بطولة اللياقة البدنية» عن بُعد لطلبة المدرسة الإماراتية الأولى من نوعها، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في 19 أبريل الماضي ولمدة شهر كامل، تحت إشراف إدارة الصِحة واللياقة البدنية.

واستهدفت الوزارة من خلال البطولة تزويد الطلبة بالأنشطة التي تُعزِّز صِحتهم وحيويتهم أثناء وجودهم في المنازل، والمحافظة على مستوى لياقتهم البدنية، وممارسة النشاط البدني بشكل يومي.وشارك في منافسات البطولة عن بُعد لطلبة المدرسة الإماراتية 3952 طالباً وطالبة من الحلقات الدراسية الثلاث، وبواقع 3423 من طلبة المدارس الحكومية، و437 من طلبة المدارس الخاصة.

وتصدر طلبة مدارس أبوظبي قوائم المشاركة بـ 1920 طالباً وطالبة، تلتها الشارقة بـ 559 طالباً وطالبة، ثم دبي بمشاركة 516 من الطلبة، ورأس الخيمة بعدد 324 من الطلبة، والفجيرة بعدد 298 من الطلبة، وعجمان بعدد 290 من الطلبة، وأم القيوين التي سجلت مشاركة 45 طالباً وطالبة.

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