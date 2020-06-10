طابع للذكرى 75 لتأسيس جامعة الدول العربية

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر بريد الإمارات طابعاً تذكارياً مميزاً احتفالاً بالذكرى الـ 75 لتأسيس جامعة الدول العربية تخليداً لهذه الخطوة التاريخية التي اتخذها الجيل المؤسس من القادة العرب لتطوير إطار مؤسسي يحكم العلاقات بين الدول العربية.

وبهذه المناسبة المميزة أصدر «بريد الإمارات» 25 ألف طابع وألف مغلف لإصدار اليوم الأول.. وتتوفر الطوابع التذكارية في مراكزه الرئيسية لسعادة المتعاملين ومتجره الإلكتروني.

وقال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، إن ذكرى اليوبيل الماسي لتأسيس جامعة الدول العربية تشكل مناسبة مهمة ترمز إلى بدء منظومة التعاون العربي المشترك.. معبّراً عن فخرهم في بريد الإمارات بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال إصدار هذا الطابع الذي يوثق إنجازات جامعة الدول العربية في مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

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