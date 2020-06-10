بحث التعاون الدفاعي مع اليابان

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال اتصال مرئي - مع تارو كونو، وزير الدفاع الياباني، مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.

واستعرض الجانبان، عبر الاتصال المرئي، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة. وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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