«تنفيذي الشارقة» يُوجّه «الموارد البشرية» بوضع خطة لعودة الموظفين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة بحث المجلس عدداً من القضايا وناقش المقترحات التي تصب في مصلحة الإمارة، متخذاً حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

ووجه المجلس دائرة الموارد البشرية بالعمل على وضع الخطة التنفيذية لعودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم وفق أفضل الإجراءات المعنية بالوقاية والصحة والسلامة، مع إجراء الفحوصات لكافة الموظفين بما يضمن سلامتهم قبل مباشرة العمل، وإصدار الخطط والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ ذلك، مؤكداً أن صحة أفراد المجتمع أولوية قصوى لدى الحكومة.

واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، الجهود التي تقوم بها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير بنية تحتية تقنية ذات جودة عالية تواكب التطور الكبير للإمارة، وتقديم أفضل وأسرع الخدمات الحكومية.

واعتمد المجلس مقترح اللجنة توفير قاعدة بيانات بين الجهات المحلية والاتحادية المتعلقة بمستحقي الضمان الاجتماعي في الدولة بما يسهم في تسريع وتسهيل إجراءات العمل الحكومي.

وأصدر المجلس القرار رقم (17) لسنة 2020م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

ونص القرار على تستبدل نصوص الفقرة أولاً من المادة رقم (74) من قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م المشار إليه، بالنصوص الآتية:

01 يجوز للجهة الحكومية منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب شامل، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في مجالات الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو ما في حكمها، والتي لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.

02 يستحق الموظف المواطن الإجازة وفقاً لما ينظمه قرار مجلس الوزراء بشأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها أو وفقاً للقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس التنفيذي.

03 أن يكون لدى الموظف المؤهلات أو الخبرات التخصصية أو المهارات أو المواهب في المجالات المذكورة في البند رقم (1) من أولاً من هذه المادة.

04 لا يجوز الترخيص بتلك الإجازة إلا بعد اجتياز الموظف فترة الاختبار بنجاح.

05 يجوز تمديد فترة الإجازة بناء على طلب الموظف، وعليه إرفاق تقرير عن الأعمال التي تم إنجازها في الفترة السابقة والأعمال التي سيتم إنجازها خلال فترة التمديد.

06 تُحتسب مدة الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف، ولا يحسب رصيد إجازات دورية عن مدة إجازة التفريغ من الجهة الحكومية التابع لها.

07 يستثنى من البنود الواردة أعلاه، وبناءً على طلب الدائرة يجوز للجهة الحكومية منح الموظف إجازة تفرغ استثنائية براتب شامل في فترة الأزمات والكوارث وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالتطوع بطلب من الجهات الرسمية بالدولة ووفقاً للمدد التي تحددها تلك الجهات، على أن تحتسب مدة الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف ويحسب له رصيد إجازات دورية عن مدة الإجازة من الجهة الحكومية التابع لها.

08 على الموظف تعبئة استمارة إجازة التفرغ وفق النموذج رقم (11) بشأن طلب الإجازة التالي للمادة رقم (66) من هذه اللائحة مع إرفاق طلب الجهة المختصة الطالبة للتفريغ وإرفاق القرار أو التعميم الخاص بذلك.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة بارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي على الاعتماد الفضي عن فئة المطارات الخضراء للعام 2020 من قبل المجلس العالمي للمطارات، وذلك بعد تبني المطار عدداً من المبادرات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة.

وأشار علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إلى أن مشاركة المطار تمحورت حول «إدارة المياه وتحسين جودتها وإعادة تدويرها بما ينسجم مع المعايير البيئية العالمية»، موضحاً أنه تم العمل على تصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مطار الشارقة لتعالج كميات كبيرة من المياه بأقل تأثير ممكن على البيئة.

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