«الشؤون الإسلامية» تعزّز علاقاتها مع إندونيسيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف- خلال اتصال مرئي- مع فخر الرازي وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الجهود وخطة العمل لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، وذلك بمشاركة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة.

وأشاد الكعبي - خلال الاتصال المرئي- بالعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وقيادتيهما، مؤكداً المكانة الكبيرة التي تحظى بها إندونيسيا في وجدان الشعب الإماراتي، ونقل إلىوزير الشؤون الدينية الإندونيسي تحيات القيادة الرشيدة لجوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وشعبها.

من ناحيته عبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لدورها الإنساني الرائد ودعمها المتواصل لجميع الشعوب، من أجل تخطي المحن والأزمات، وتطرق إلى الإجراءات التي تتبعها إندونيسيا في مواجهة أزمة «كورونا» على جميع الصعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز