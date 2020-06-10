92 % نسبة إنجاز «الورقاء سيتي مول»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، من خلال قطاع الاستثمار، أن نسبة الإنجاز وصلت إلى نحو 92 % في مشروع الورقاء سيتي مول الذي تبلغ كلفته 215 مليون درهم تقريباً، حيث سيرفع المخزون السلعي الاستراتيجي إلى %20، يأتي ذلك في إطار سعي التعاونية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، وهو التوسع والانتشار لتوفير مراكز تجارية عصرية ذات مواصفات عالمية تتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي للتعاونية: «يقع مشروع الورقاء سيتي مول في منطقة الورقاء الثالثة بإطلالة مباشرة على شارع طرابلس الذي يفصل ما بين منطقة الورقاء ومنطقة مردف، ويؤدي إلى شارع الإمارات مباشرة».

وأضاف: يتكون المشروع من طابقي سرداب وطابق أرضي وطابق أول وطابق مكاتب بمساحة بناء إجمالية مقدارها 673,200 قدم مربعة، وخصص طابقا السرداب وجزء من الطابق الأرضي لمواقف السيارات بعدد يصل إلى 671 موقفاً.

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