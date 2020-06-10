«كهرباء ومياه دبي» تستغني عن شراء 8.5 ملايين ورقة 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن استغنائها عن شراء الأوراق، ما يعني الامتناع عن شراء 8.5 ملايين ورقة للعام الجاري، انسجاماً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق تحقيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه، وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.

وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء، حيث توفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من الجهات الرائدة في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث حققت نسبة %82 في الاستغناء عن الأوراق ضمن فئة الجهات الكبيرة في حكومة دبي، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة %96 حتى نهاية شهر مايو 2020.

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