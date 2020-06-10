سعيد الطاير لـ «البيان»: «كهرباء دبي» تضع إطاراً لاستراتيجية ما بعد «كورونا»

المصدر: دبي – وائل نعيم

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة وضعت إطاراً عاماً لاستراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأحداث لإعادة ترتيب الأولويات والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال مرتكزات وآليات عمل جديدة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية.

وقال الطاير: من أولويات فريق الإدارة في هذه المرحلة مراجعة ومواءمة الخطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز مرونة وأداء الهيئة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة بالاعتماد على التقنيات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، وإعادة توجيه الموارد المالية والبشرية لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية، حيث نعمل في إطار أهداف محددة ومؤشرات أداء واضحة ومستهدفات دقيقة ضمن استراتيجيتنا لتحقيق هذه التوجيهات، وسيتم دمجها في جميع إجراءات وعمليات وأنظمة الهيئة ذات الصلة، لتكون الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي تعيد صياغة رؤيتها واستراتيجيتها المؤسسية انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

رؤية

وأضاف: كما تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن التحديات فرصة لإبداع حلول جديدة ورسخت هذه الرؤية الثاقبة منهجية عمل للحكومة لتصبح الأسرع نهوضاً والأذكى في استباق متطلبات مرحلة عالم ما بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقد برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها دائماً سباقة ومستعدة للتعامل مع مختلف التغيرات والتطورات، حيث قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكفاءة واقتدار.

وأوضح معالي سعيد الطاير أن البنية التحتية المتطورة في الدولة وتوظيف الحلول الذكية والمبتكرة ساعدت في تمكين معظم العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، ممن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد في أماكن عملهم، من العمل عن بعد بكفاءة وفعالية تامة، واعتماد المدارس والجامعات منظومة التعليم عن بعد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار الجائحة وحماية أفراد المجتمع.

تنمية

وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن العودة التدريجية للحركة الاقتصادية التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قال الطاير: تعمل الهيئة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لمسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد في إمارة دبي، ففي استدامة الكهرباء والمياه لسكان دبي فعّلت هيئة كهرباء ومياه دبي خطط استمرارية الأعمال لديها وطورتها للتعامل مع هذه الجائحة، حيث عمل خط دفاعنا الأول في الهيئة من المهندسين والفنيين ليل نهار بتفان وإخلاص لضمان اعتمادية وتوافرية واستدامة خدمات الكهرباء والمياه، وتم توزيع فرق من المشغلين والمهندسين والفنيين ممن لديهم وظائف حساسة بشكل يضمن انسيابية الأعمال وعدم تعرضهم للإصابة بالفيروس.

مشروعات

وحول مشروعات الهيئة الاستراتيجية في دبي قال الطاير: لدينا مشاريع استراتيجية تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم وأبرزها: مشروع المرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع تخزيني للطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتصل قيمته إلى نحو 16 مليار درهم، ومشروع مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف الذي تتجاوز قيمته 12 مليار درهم، إلى جانب مشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا التي تصل قيمته الإجمالية إلى 1.4 مليار درهم، والعديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تعمل على تعزيز الاقتصاد، ونستمر في تنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة وبأعلى المعايير العالمية.

وأوضح الطاير كان لمنظومة الهيئة الرقمية وبنيتها التحتية دور رئيس في استمرارية الأعمال وتوافرية الخدمات بنسبة %100 عبر المنصات الذكية لتمكين المتعاملين لإنجاز معاملاتهم عن بعد وبسهولة وكفاءة.

توجيهات

وأوضح: باشرت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعودة العمل في دوائر حكومة دبي، حيث بدأت العودة التدريجية لموظفي الهيئة للعمل في مكاتب ومباني الهيئة اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو 2020، على أن تكتمل عودة جميع الموظفين للعمل في مكاتب الهيئة اعتباراً من يوم 14 يونيو 2020، وذلك وفق «بروتوكول العودة للعمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تم استثناء الموظفين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وكذلك الحوامل والموظفات ممن لديهن أطفال في مراحل الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي.

وتابع: تطبق الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام قنوات الهيئة الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، وقد وصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة اليوم لـ %95، وأنجز متعاملو الهيئة أكثر من 2.5 مليون معاملة ذكية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتواصل الهيئة تقديم جميع خدماتها للمقاولين والاستشاريين عبر مختلف القنوات الذكية والإلكترونية، وتستكمل التوصيلات الجديدة للكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات، وذلك ضمن حزمة التسهيلات التي نوفرها للمشروعات الصناعية والتجارية، والتي تشمل الإعفاء من رسوم التوصيلات الجديدة ومبلغ التأمين للأحمال حتى 150 كيلووات.

أولويات

وقال معالي سعيد الطاير: إن صحة وسلامة كوادرنا البشرية واستمرارية أعمالنا على رأس قائمة أولوياتنا وسنواصل جهودنا لدعمها وتطويرها ورفع القدرة الإنتاجية وتحسين الكفاءة بما يحقق رؤية ورسالة الهيئة، وضمن الإجراءات الاحترازية، تم الاتفاق مع جهات صحية متخصصة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس «كوفيد 19» وتم تخصيص مناطق وغرف خاصة للعزل في مرافق الهيئة في حال ظهور أي عوارض على أي من الموظفين. وتم تركيب كاميرات حرارية في مختلف مرافق الهيئة وتوزيع معقمات مع توفير مخزون استراتيجي لكافة القطاعات.

كما تم اتخاذ إجراءات سلامة خاصة بالموظفين المشغلين للمحطات والوظائف الحساسة وتعقيم مرافق الهيئة بشكل مستمر، وتم إطلاق حملة توعوية لجميع الموظفين والشركاء من الموردين والمقاولين والشركات الأخرى، وتتم الاجتماعات والأعمال اليومية داخلياً «مع الموظفين» وخارجياً «مع المتعاملين» عبر التقنيات والوسائل الرقمية الحديثة الموجودة أصلاً ضمن البنية التحتية القوية للهيئة، كما يجري فحص العمال والمهندسين والموظفين من قبل المقاولين الذين يتواجدون في مواقع المشاريع لضمان عدم انتقال العدوى لموظفي الهيئة من المهندسين والمشرفين على المواقع في المشاريع التابعة للهيئة.

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