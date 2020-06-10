مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يناقش المبادرات الاستباقية لمرحلة «ما بعد كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، أن دولة الإمارات تمتلك الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة لتكون الدولة الأسرع نهوضاً والأكثر استعداداً لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مستندة إلى رؤيتها الاستباقية وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز جهوزيتها للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك، لدى ترؤس سارة الأميري الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، لمناقشة المبادرات الاستباقية لمرحلة «ما بعد كوفيد 19»، وسبل تعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، ومتابعة نتائج المبادرات ومستجدات العمل في لجان المجلس.

وقالت سارة الأميري إن مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز جهوزية الإمارات للمستقبل من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضافت إن المرحلة المقبلة تتطلب صناعة فرص جديدة وإعداد خطط استباقية تتلاءم مع متطلباتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود وتوجيهها لوضع تصورات للتحديات وحلول مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة والبناء على الفرص لمرحلة ما بعد كورونا بما يساهم في ترسيخ اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع ويتناسب مع التطلعات وتحديات المرحلة المقبلة.

مستجدات

وناقش مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال اجتماعه آخر مستجدات العمل، ونسب الإنجاز في المبادرات التي تم اعتمادها مسبقاً بهدف تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، كما تم استعراض نتائج مبادرات وزارة تطوير البنية التحتية للمرحلة المقبلة، ومناقشة مبادرة من قبل وكالة الإمارات للفضاء تخدم قطاع الفضاء في الدولة، ومناقشة حزمة من المبادرات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة «كوفيد 19».

ويهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبحث التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية، وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية لتحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، بما يساهم في تعزيز موقع دولة الإمارات كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

حضر الاجتماع محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة، واللواء الركن الطيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، والدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وحمد محمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم.

كما شارك فيه أحمد يوسف آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

تقدير

وعبر مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة عن تقديره لجميع العاملين في خط الدفاع الأول ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلين بالكوادر الطبية والإدارية والعاملين في القطاع الصحي بالدولة على تضحياتهم وجهودهم في حماية وإنقاذ أرواح الناس.

واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المبادرات المبتكرة والاستباقية لمكافحة فيروس كوفيد 19، وكيفية تسخير التكنولوجيا في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، حيث شملت التطبيب عن بعد لحالات كوفيد 19 عن طريق مكالمات الفيديو بين الطاقم الطبي والمريض لتقييم الوضع الصحي وتوجيه المستخدم إلى أقرب المرافق الطبية.

وتضم مبادرات وزارة الصحة، المواعيد الافتراضية التي تم اعتمادها لتخفيف ضغط المراجعين تطبيقاً للتباعد الاجتماعي وحفاظاً على السلامة العامة، والتطبيق الذكي لكوفيد 19 الذي يوفر الإحصائيات حول فيروس كورونا.

مبادرة

واستعرض المجتمعون مبادرة الدكتور الافتراضي لكوفيد 19 بحيث يمكن استخدام هذه البوابة للمحادثة في حالة وجود أي أعراض مرتبطة بالفيروس المستجد، للإجابة عن أسئلة واستفسارات المريض، إضافة إلى تطبيق نظام التقصي الوبائي الذي تم استكمال تطبيقه في 78 منشأه تابعة للقطاع الحكومي و33 منشأة تابعة للقطاع الخاص و10 مراكز طب وقائي و9 مبانٍ للعزل الصحي وعيادة لوزارة الداخلية، وتبني مبادرة التدريب عن بعد لـ1327 من الكادر الطبي.

تطورات

وعرضت وكالة الإمارات للفضاء خلال الاجتماع تفاصيل وتطورات مبادرتها «مسرعة أعمال الفضاء العالمية» التي تخدم قطاع الفضاء وتهدف إلى بناء جيل من رواد أعمال الفضاء وتساهم في تطوير اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.

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