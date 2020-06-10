100 % التحوّل الرقمي لخدمات القطاع الاجتماعي في أبوظبي عبر «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن القطاع الاجتماعي عن تطوير جميع الخدمات الرقمية في إمارة أبوظبي وتقديمها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بنسبة 100 %، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي متمثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، نحو استثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في مجتمع إمارة أبوظبي.

وأكد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع أن الجهود التي تم تحقيقها تأتي ترجمةً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي بكل سهولة وفي مكان واحد، وتخطو أبوظبي خطوات كبيرة في التحول الرقمي من مختلف الجهات الحكومية التي تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل إجراء المعاملات أو الخدمات على مختلف فئات المجتمع.

جهود

وقال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «يسعدنا أن نساهم كإحدى الهيئات الحكومية الرئيسية في القطاع الاجتماعي في دفع عجلة التحول الرقمي بإمارة أبوظبي، وأن نعمل على تقديم خدمات رقمية متميزة للمتعاملين عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وذلك في إطار جهودنا الداعمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وإسعادهم عبر تسهيل تقديمهم على الخدمات الإسكانية التي توفرها الهيئة».

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: « عملت المؤسسة على تطوير الممكنات التكنولوجية من خلال تحقيق المتطلبات الحكومية للتحول الرقمي الكامل للخدمات بما يساهم في رفع مستويات الرضا لدى المتعاملين، حيث بلغ مؤشر التحول الرقمي حتى اليوم 100% وبلغ مؤشر النضج الرقمي 3.5 في عام 2019، وفي ظل الظروف المستجدة قد تحولت جميع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لجميع الفئات المجتمعية إلكترونياً والمتمثلة في عدد 8 خدمات رئيسية و26 خدمة فرعية ومن أهمها خدمة الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة».

دعم

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية التحول الرقمي ودعم منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» ودورها الكبير في تسهيل خدمات المتعاملين من عموم فئات المجتمع وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم في مختلف التخصصات والقطاعات، وأوضح أن المجلس أطلق عبر المنصة الخدمة الرقمية الخاصة بالمشاركة والتسجيل في الفعاليات الرياضية المجتمعية التي يقيمها المجلس على مدار العام، وتتيح الخدمة الاستفسار والحصول على كافة البيانات والتسجيل في السباقات في أي وقت ومن أي مكان بسهولة تامة.

ومن جانبها قالت سلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً: «لقد رسخت أبوظبي مكانتها كمركز ريادي للحلول الرقمية في المنطقة وكانت سباقة دوماً لمواكبة التطورات التقنية تنفيذاً لتوجهات قيادتنا الحكيمة بالاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا واستشرافها للمستقبل بضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وقد استطاعت إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، ولقد قطعنا مراحل نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منا كقطاع اجتماعي بكفاءة وفعالية عبر تكاتف الجهود، وتعزيز التعاون ورفع مستوى الوعي العام بالمسؤولية المجتمعية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية لتكون العاصمة أبوظبي مثالاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم».

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة فعّلت تسع خدمات رقمية رئيسية تقدمها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع السكان من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي، ولقد أطلقت المؤسسة مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات الرقمية التي تتماشى مع استراتيجية الإمارة لأصحاب الهمم.

وأشاد حمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية بالجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة من الخدمات الحكومية الرقمية التي تتمحور حول متطلبات المتعاملين، وأكد أن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» تشكّل مثالاً على الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وأوضح أن توفير الخدمات التي تقدمها الدار (طلب احتضان - استشارة أسرية) عبر منظومة «تم» يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة والتي تهدف إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية أهمية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، ويسهم بدوره في تقديم خدمات حكومية بجودة عالية ويضيف قيمة مضافة على مختلف الأصعدة، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي من خلال مختلف المنصات الإلكترونية ليتمكن أفراد المجتمع من إنجاز معاملاتهم معبر القنوات الرقمية.

تطوير

وأكد راشد عتيق الهاملي، مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر أن الخدمات الرقمية هي المستقبل وجاءت مبادرة «تم» لتسهم في تسريع وتيرة تطوير الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والتي ستمكن المتعاملين من الحصول على مختلف الخدمات ضمن منصة واحدة، ضمن الجهود المبذولة من قبل دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي الرقمية والتي لها أثر إيجابي على تطوير خدمات القطاع الاجتماعي من خلال التنسيق المستمر بين الجهات.

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: نسعد بأن تكون الهيئة جزءاً رئيسياً من هذا الإنجاز، ومن الجهات الحكومية التي تؤدي دوراً مهماً في القطاع الاجتماعي، وأن تسهم في عملية تطوير الخدمات الرقمية للقطاع الاجتماعي وتقديمها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم عبر تطوير تقديم الخدمة من خلال مزيد من عمليات الربط الإلكتروني مع الشركاء ذوي العلاقة بالخدمة.

بدوره، أشاد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة بالتعاون بين دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي الرقمية، والذي يستكمل مساعي حكومة أبوظبي وجهودها المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده وهذا الإنجاز يسهم في تمكين المتعاملين في أبوظبي عبر توفير الخدمات الرقمية لهم بسهولة وسلاسة، وذلك بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو التحول الرقمي.

100 خدمة رقمية

يوفر القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ما يزيد على 100 خدمة رقمية للمتعاملين عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التي تتضمن مشاركة 9 جهات حكومية وهي: هيئة أبوظبي للإسكان، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مجلس أبوظبي الرياضي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للثقافة الإسلامية، ودار زايد للرعاية الأسرية.

وقد جاء تحقيق هذا الإنجاز تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

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