إنجاز تطوير وتجميل الجزيرة الوسطية لطريق أبوظبي - العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بمركز البلدية الفرعي - مدينة زايد، مشروع تطوير وتجميل الجزيرة الوسطية لطريق أبوظبي - العين، وعبر المسافة الممتدة ما بين جسر المقطع إلى جسر أم النار.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص البلدية على الارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدينة، وإعادة تأهيل مرافقها بما يتوافق مع سمتها الجمالية والحضارية، وتحقيق التكامل في مظهر المدينة بالشكل الذي يعكس الانسجام ما بين مكونات المنطقة ومحيطها.

ويجسد المشروع الجهود المستمرة لحكومة أبوظبي لتطوير مداخل مدينة أبوظبي والمناطق الداخلية والخارجية المحيطة بها من خلال الجهات المختلفة، وضمن هذا الإطار نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تطوير الجزيرة الوسطية لطريق أبوظبي - العين قبل جسر المقطع بالاتجاه الداخل إلى جزيرة أبوظبي بمنطقة أم النار مقابل متحف الشرطة، وذلك بتنفيذ أعمال التجميل الطبيعي بطول إجمالي يبلغ 1480 متراً، وبمساحة إجمالية تفوق 3700 متر مربع، وقد أضفت هذه الأعمال على مدخل العاصمة لمسة جمالية تعزز الراحة النفسية لمستخدمي الطريق والمارة، حيث تم تنفيذ مسطحات خضراء من زهور ومغطيات تربة وزراعة أشجار النخيل، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري لخدمة هذه الزراعات، فضلاً عن تركيب الأعمال التجميلية الصلبة مثل الحصى الأبيض الذي يتكامل مع العمل الفني، ويضفي تبايناً جميلاً في الألوان، بحيث يُظهر العناصر المستخدمة في أعمال التجميل الطبيعي في المكان.

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