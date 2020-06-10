المستشفى الأمريكي بدبي يجري عملية «انصمام شريان شعبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن المستشفى الأمريكي في دبي عن نجاح عملية معقدة لعلاج انصمام شريان شعبي هوائي لدى مريض، يعاني من نفث (بصق) الدم بشكل معتدل وتجويف بعمق 10 سم في الرئة ناجم عن الإصابة بالسل.

وقال الدكتور أوس الفهد، استشاري العلاج الإشعاعي التدخلي في المستشفى: «تعد هذه العملية الأولى من نوعها في الإمارات، وهي على درجة عالية من التعقيد، كما أفاد كبار الأطباء في المستشفى، بما فيهم الدكتور مازن زويهد، رئيس قسم أمراض الرئة والعناية المركزة. وعلى الرغم من أننا تعاملنا مع الحالة الطبية منذ البادية على أفضل وجه، إلا أن المريض ظل يعاني من حالة نفث الدم بشكل معتدل، لذا أوصينا بإجراء العملية وكانت ناجحة بحمد الله».

وقد تضمن الإجراء تمرير قسطرة من فخذ المريض إلى الشريان، الذي يمد الشعب الهوائية بالدم. بعد ذلك، تم حقن مادة ملونة في الشريان لتحديد الشرايين الشعبية المتضخّمة وغير الطبيعية، التي غالباً ما تكون مصدر النزيف، وتم تنفيذ العملية في غرفة القسطرة باستخدام تقنية Image Subtracted.

من جانبه، قال المريض محمد سيكدار: «كانت تجربتي في المستشفى الأمريكي في دبي جيدة جداً، خاصة الفريق الطبي. واليوم أشعر بتحسن كبير، وسأتابع حياتي، إن شاء الله، بشكل طبيعي قريباً».

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