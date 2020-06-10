«السلامة الغذائية» تناقش تنظيم إنتاج الدجاج اللاحم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، جلسة حوارية عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي حول تنظيم إنتاج الدجاج اللاحم وتسويقه في إمارة أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب مزارع الدواجن التجارية في الإمارة، للوقوف على احتياجات هذه المزارع ومناقشة الآلية الجديدة لبرنامج دعم العلف المركب التي تنفذها الهيئة ودعم صغار المنتجين في سبيل تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي المهم ودعم المنتج المحلي باعتباره أحد أهم روافد الأمن الغذائي.

وناقشت الجلسة الطاقة الإنتاجية لهذه المزارع من بيض التفريخ المحلي ومقارنته مع المستورد، وقدرتها على توفير الصيصان لمزارع صغار المنتجين، وإيجاد مصادر محلية مستدامة لتوفير مستلزمات الإنتاج من بيض التفقيس وصيصان التربية، وتضمين الدورة الإنتاجية لصغار المنتجين ضمن الدورة الإنتاجية للمزارع التجارية لتعزيز إنتاجيتها وضمان تسويق الإنتاج من خلال بناء شراكات فعالة لتطوير هذه الصناعة المهمة ودعم صغار المنتجين للتوسع في نشاطهم الزراعي والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانيات التي تمتلكها المزارع التجارية.

ودعت الهيئة خلال الجلسة إلى بذل المزيد من التعاون لتنظيم وتنمية واستدامة قطاع الدواجن، وتوظيف كل الكفاءات الفنية لكبار المنتجين والكفاءات المتخصصة بالهيئة لمراجعة الخطط التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز