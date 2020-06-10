خبير نفسي: شائعات «كورونا» تضعف مناعة الجسم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

دعا الدكتور محمد خير الله الريسي، الخبير النفسي في دبي، إلى ضرورة عدم التعامل مع الشائعات التي يتم تداولها عن الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن «الأخبار الكاذبة»، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تبث القلق في نفوس المتلقين، وهذا القلق بدوره يضعف مناعة الجسم، مما يعرضه للأمراض ويظهر انعكاسات سلبية على نفسية الأفراد.

وقال: «نحن على أعتاب العودة إلى العمل بشكل كامل واستئناف حياتنا ونشاطاتنا، ويجب أن ندرب أنفسنا على التفكير بإيجابية في ظل كل الأخبار التي لا تنقطع عن مرض كورونا المستجد كوفيد -19، وعدم تتبع إحصائيات الإصابات أو التعامل مع الإشاعات التي يتم تداولها عن الإصابة بالفيروس».

وأشار إلى أننا يجب أن نستقي معلوماتنا من مصادرها الرسمية، منوهاً بأن هناك الكثير من التكهنات والمعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية نشوء الفيروس ومسبباته وكيفية انتشاره.

توتر

وأضاف أن كل هذه المعلومات والتكهنات من شأنها أن تؤثر سلباً في الصحة النفسية للمتلقين، من خلال القلق والتوتر الذي يتسبب فيهما انتشار مثل هذه المعلومات المغلوطة والمتداولة بشكل متغير في المواقع المختلفة، مشيراً إلى أن القلق والتوتر يعتبران مشكلة نفسية تؤثر في حياة الفرد وسلوكياته، وتؤثر أيضاً في صحته العامة حيث تتسبب في نقص مناعة الجسم.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الشعور بالقلق يعتبر استجابة طبيعية للوضع الذي نعيشه، فإن المبالغة فيه تخفض مستويات فيتامين «سي» في الجسم الذي يعتبر أحد أهم عناصر الدفاع في الجهاز المناعي لمهاجمة أي فيروس يغزو الجسم لا سيما فيروس كورونا المستجد، كما أن التوتر يرفع مستويات هرمون «الكورتيزول» الذي بدوره يخفض مستوى مناعة جسم الإنسان ويعرضه للإصابة بالأمراض المختلفة. وأشار إلى أن التوتر يعتبر بمنزلة السم الذي يسري في الجسم ويجعله عرضة للعديد من الأمراض، وبمكافحته فإننا نحمي الجهاز المناعي، ونقوي خط الدفاع سواء ضد فيروس كورونا وغيره من الأمراض الفتاكة.

وقال: «لا داعي للخوف من الإصابة بالمرض طالما التزم الشخص بالإجراءات الاحترازية التي تقيه من الإصابة، كما أن حكومة الإمارات لم تقصر في القيام بواجبها تجاه المواطنين والمقيمين وحمايتهم من الإصابة».

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