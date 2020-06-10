ورشة حكومة دبي تعرف بالاستقبال الآمن للموظفين

المصدر: (دبي - وام )

نظمت «ورشة حكومة دبي» بالتعاون مع «مستشفى الإمارات التخصصي» ورشة افتراضية لتعريف فريق العمل بالإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان الاستقبال الآمن للموظفين والمتعاملين تماشياً مع الجهود السباقة لإمارة دبي ودولة الإمارات في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وشكلت الورشة الافتراضية منصة توعوية وتثقيفية هامة بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعودة إلى العمل الحكومي من المكاتب، حيث قدمت الدكتورة يمنى ديراني أخصائية الأمراض المعدية والباطنية شرحاً مفصلاً حول أبرز الإجراءات الوقائية وسط التشديد على ضرورة التقيد بالتعليمات الضامنة للحفاظ على السلامة الشخصية والعامة.

وشدد الموظفون الذين حضروا الورشة على التزامهم التام بتحمل مسؤولياتهم المجتمعية ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار «كوفيد 19».

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