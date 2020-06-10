مناقشة الإجراءات الاحترازية لمحاكم دبي في ظل «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي جلسة حوارية استراتيجية في ظل أزمة «كورونا» عن بعد بتقنية الاتصال المرئي بعنوان «الإجراءات الاحترازية لمحاكم دبي في ظل أزمة كورونا» قدمها عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل رئيس فريق استمرارية الأعمال.

وأوضح محمد عبد الرحمن دور فريق الأزمات في وقت حدوث الأزمة، وذلك من خلال إدارة المخاطر والأزمات من خلال سيناريو تشغيلي لوضع الحلول والبدائل لاستمرارية الأعمال وسيناريو استراتيجي بملاحقة المتغيرات التي تمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي لتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية لجمهور المتعاملين عن بعد والذي انعكست آثاره الإيجابية وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الوقائية المكثفة التي تقوم بها محاكم دبي لضمان السلامة والحماية الكاملة لجميع موظفيها من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي اجتاح العالم مخلفاً أعداداً ضخمة من الإصابات في العديد من الدول.

حيث أكد مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل أن محاكم دبي تعاملت مع الأزمة بشكل مرن، حيث استأنفت محاكم دبي النظر في القضايا بمختلف أنواع المحاكم وبجميع درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز عن بُعد لضمان المحافظة على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية وإن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم وتحقيق رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية؛ لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

دور

وأكد محمد عبد الرحمن الدور الكبير لقسم الإعلام والتواصل والدور الكبير للتغطيات الإعلامية في ظل أزمة «كورونا» لنقل كل المستجدات للجمهور الداخلي والخارجي عبر مختلف وسائل التواصل المختلفة.

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