بلدية رأس الخيمة تطلق البوابة المكانية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة البوابة المكانية لحكومة رأس الخيمة التي تضم مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات المكانية في المجالات العمرانية والبيئية والخدمية والنقل والتخطيط الحضري، لدعم السياسات ومتخذي القرارات والمخططين في المجالات التنموية المختلفة، ولتعزيز المشاركة في عملية التخطيط والتنمية، مشيرةً إلى تحقيق 100 % في تحويل خدمات إدارتي المباني والتخطيط والمساحة إلى إلكترونية.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، أن الدائرة سرعت وتيرة التحول الذكي لكل احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، بهدف توفير احتياجاته الخدمية بالسرعة المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتزامناً مع استراتيجية إمارة رأس الخيمة للتحول الإلكتروني والذكي، وتسهيل تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن جودة عالية في الوصول لخدمات دائرة البلدية وبكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي.

وأشار إلى أن البوابة المكانية لحكومة رأس الخيمة تحتوي على عدة موضوعات، تتضمن: الخرائط التاريخية، وخرائط الأساس، والتضاريس، والصور الفضائية والجوية، واستعمالات الأراضي، وأنظمة البناء، المخططات الاستراتيجية، السكان، التعليم، النقل والمرور، التخطيط الحضري، المرافق والخدمات العامة، البيئة والمياه والمناخ.

وأضاف: ‎"وفر البوابة المكانية «هوية البيانات» لجميع الطبقات المكانية التي تتضمن النطاق والمستوى المكاني وصيغة البيانات المكاني، ومصدر البيانات، والجهة المنتجة لها، وتاريخ الإنتاج، وقائمة بالبيانات الوصفية، ونظام الإحداثيات الجغرافي".

وأشار إلى أن الدائرة حققت 100 % في تحويل خدمات إدارة التخطيط والمساحة إلى إلكترونية بمعدل 21 خدمة، كما حققت 100 % في خدمات إدارة المباني لتشمل 17 خدمة إلكترونية، ضمن استراتيجية الدائرة وتماشياً مع توجهات إمارة رأس الخيمة بتسريع التحول الإلكتروني والذكي، لتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات بوقت قياسي.

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