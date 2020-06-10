مطاعم الشارقة تركّب كاميرات مراقبة لتعزيز السلامة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شرعت المطاعم في إمارة الشارقة في تركيب الكاميرات التلفزيونية على مداخل المطاعم وأماكن إعداد الوجبات، وذلك ضمن الاحترازات والتدابير الوقائية، التي تهدف إلى صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد علي سليمان عيسى رئيس شعبة تفتيش المنشآت الغذائية في بلدية مدينة الشارقة لـ«البيان»، في جولة لها لتفقد المطاعم، إلزام البلدية جميع المواقع التي تقوم بتحضير وتجهيز الأطعمة من مطاعم ومخابز وكافيتيرات ضرورة تركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية حتى تتم المراقبة والسيطرة على هذه المنشآت والتأكد من التزامها تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة، كما تجبر أصحاب المطاعم على إعداد وجبات صحية سليمة، مبيناً أنه من أجل تحقيق ذلك تم وضع ضوابط وأبرزها ألا تقل الطاقة التخزينية لتلك الكاميرات عن 6 شهور، ويجب ألا يتم محو أي تسجيلات إلا بعد مراجعة قسم رقابة الأغذية وأخذ موافقة بذلك، إضافة إلى توفير التسجيلات باستمرار ومتى ما رغب أحد مفتشي البلدية في الاطلاع عليها يجب السماح له بذلك.

وأضاف: نهدف من تركيب الكاميرات إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين تجنباً للمخاطر غير الصحية في حال تناول أطعمة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما نطالب المستثمرين العاملين في تلك المطاعم والمخابز بضرورة الاستجابة لقرارات البلدية والالتزام بالتعليمات والاشتراطات تجنباً للمخالفات، كما أن تلك الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير التي نادت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى الجهات ذات الصلة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك بعض المواقع نفذت خططاً استباقية بتركيب تلك الكاميرات، وأخرى شرعت في تركيبها في مختلف مواقعها.

وخلال جولة (البيان) وقفت على كيفية إعداد الوجبات وتجهيزها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية المتبعة في إعداد الوجبات، تبين أن هناك الكثير من المطاعم شرعت في تركيب الكاميرات التلفزيونية التي طالبت بها بلدية الشارقة عند أماكن تحضير الوجبات، كما ثمن أصحابها الخطوة التي اتخذتها البلدية من أجل الحفاظ على صحة المستهلكين.

وقال عيسى رشيد أحمد الهرمودي صاحب أحد المطاعم في منطقة مويلح التجارية بالشارقة إنهم دائماً ما يسعون إلى التميز والعمل بالاشتراطات الصحية التي ينادي بها قسم الصحة ببلدية الشارقة من أجل تقديم طعام صحي للزبائن، كما تم تركيب 6 كاميرات تلفزيونية، 2 في المطبخ و4 كاميرات في صالات المطعم، لافتاً إلى أن إدارة المطعم اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية تجنباً لنقل عدوى كورونا، ومنها كاميرا حرارية عند مداخل المطعم، إضافة إلى استخدام القفازات والكمامات لكافة العاملين الذين لا تتجاوز نسبتهم 30 % التزاماً بقرارات الجهات المختصة في الشارقة، فتم توزيع الطاولات بحيث لا يسمح بالجلوس لأكثر من 3 أشخاص في الطاولة، علماً بأن المطعم يسع 45 متعاملاً، إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات ووضعها على الطاولات.

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