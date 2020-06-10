«أشغال الشارقة» تنجز 4307 ساعات تدريبية

المصدر: (الشارقة - وام )

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عدداً من الإجراءات، لتطوير وتدريب الموظفين خلال فترة العمل عن بعد، وتنظيم دورات تدريبية إلكترونية حرصاً على تطبيق مبدأ المرونة في العمل، ونجحت في تنفيذ 4307 ساعات تدريبية لموظفيها.

وفي هذا الصدد أطلقت الدائرة مبادرة 3330 للمعرفة الشهر الماضي لإتاحة الفرصة لـ300 موظف، للاطلاع على أكثر من 3000 ساعة تدريب خلال 30 يوماً، عبر منصات تدريب عدة عالمية ومعتمدة، وهو الرقم الذي نجحت في تجاوزه.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "سعت الدائرة إلى تحقيق استفادة قصوى لموظفيها خلال فترة عملهم عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني، وتمكينهم من الاطلاع على أكثر من 10 مواقع متخصصة في الدورات الإلكترونية في مجالات مختلفة، من ضمنها تلك التي لها علاقة بالأمور الهندسية والتطوير الوظيفي والمهني وأخرى مختصة بعلوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الضخم وأمن المعلومات واختيار الدورة، التي تتناسب مع مجال عمل كل موظف.

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