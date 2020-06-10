شرطة دبي تطوّر حقيبة نقل أموال بمواصفات ذكية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف الملازم أول سيف مهير بنواس، رئيس قسم الجزر الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم تطوير حقيبة نقل أموال بمواصفات ذكية تعتبر الأولى من نوعها في العالم مربوطة بالأقمار الصناعية وبغرفة العمليات ويستحيل فتحها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم تسجيل صفر في جرائم نقل الأموال وصفر في جرائم السطو على محلات الذهب في دبي خلال عامين.

وقال الملازم أول بنواس لـ «البيان»: بمتابعة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وتحت إشراف العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تم تطوير حقيبة نقل الأموال بطريقة تحمل أعلى معايير الأمان، حيث إنها مصفحة من الداخل والخارج بطريقة يستحيل فتحها بأي من الوسائل كما تم إجراء تجربة عليها ومحاولة زراعة متفجرات لفتحها ولم تنفتح، كما تمتاز بأن القفل يستحيل كسره، ويفتح بمفتاحين مختلفين يتم تسليم كل موظف مفتاحاً منهما لمزيد من الأمان، وتمتاز الحقيبة بأنها مربوطة بالأقمار الصناعية عبر جهاز تتبع في أي مكان حتى خارج الدولة، وكذلك مزودة بجهاز إنذار مربوط بغرفة العمليات وبصفارات إنذار قوية، منوهاً بأنه لم يتم رصد أي محاولات سطو أو تواطؤ من قبل الموظفين العاملين في هذا المجال خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.

تعاون

وأضاف الملازم بنواس أنه فيما يتعلق بسيارات نقل الأموال تم التعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» على تزويد تلك السيارات بعوامل أمان أعلى وتغيير الموديلات القديمة تدريجياً بالتنسيق مع شركات نقل الأموال والبضائع الثمينة، واختيار المواعيد المناسبة في نقل الأموال، وإضافة إلى وضع معايير جديدة لتعيين موظفي نقل الأموال ومراعاة حسن السير والسلوك والتدريب الجيد وتنوع الجنسيات، إضافة إلى تغييرات طالت ملابسهم وتوفير أجهزة اتصال حديثة مربوطة بالشرطة وبالشركة نفسها، وتحقيق أعلى معايير الأمان في البدلة التي يرتديها موظفو نقل الأموال، مشيرا إلى أنه تم القضاء نهائيا على بعض الظواهر منها حديث رجال الأمن في الهاتف أو عدم ارتداء الخوذة وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حاليا فيما يتعلق بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار الملازم بنواس إلى أن إدارة الحد من الجريمة حرصت بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» على تعزيز إجراءات الأمن والأمان فيما يخص نقل الأموال والبضائع الثمينة في دبي لمنع وقوع أي جرائم، منوها الى أنه تم العمل على 5 محاور رئيسية تتضمن سيارة نقل الأموال ورجال الأمن العاملين في هذا المجال والأجهزة والمعدات المستخدم، إضافة إلى التعرف على أفضل التجارب العالمية وعمل مقارنات مرجعية، حيث تم زيارة فرنسا وهولندا وبريطانيا للوقوف على آخر ما توصلوا إليه في المجال، كذلك تم عمل اجتماعات مع شركات نقل الأموال بالدولة للوقوف على أبرز الثغرات الأمنية وعلاجها من واقع التجارب الفعلية، مشيداً بنجاح التجربة وتسجيل صفر جرائم سرقة من شركات نقل الأموال.

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