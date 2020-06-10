شرطة دبي و«إكسبو 2020» يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مكتب «إكسبو دبي 2020» وشرطة دبي، والوقوف على الجهوزية العالية في الاستعداد للحدث العالمي الذي سيقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وكان في استقبال معالي الهاشمي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فيما رافق معالي ريم الهاشمي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري والتسليم في إكسبو ٢٠٢٠، وعلي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو ٢٠٢٠.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك في مجال العمل الأمني والإداري في الاستعداد لمعرض إكسبو المُقبل، والذي يُعد أكبر حدث على الإطلاق سيقام في العالم العربي، بمشاركة 192 دولة، إلى جانب شركات ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية.

وزارت معالي الهاشمي محتويات مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، يرافقها القائد العام لشرطة دبي، واطلعت على محتوياته التقنية الحديثة التي تتضمن أحدث الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما اطلعت على أقسام المختبر الذي يتضمن عدداً من القاعات ومنها قاعة «بلا حدود» المختصة في البحوث، وقاعة «جودة الحياة» الخاصة بعرض المشاريع والأفكار الابتكارية، وقاعة «المستقبل» التي تتم فيها مناقشة الأفكار، وقاعة «الخيال» المُختصة بتطوير البرمجيات، وقاعة «اللامستحيل» المعنية بتطوير الأجهزة والأدوات والمعدات، وأخيراً قاعة «الخمسين» المُختصة بعملية اتخاذ القرارات في المشاريع.

تواصل

وأشار معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التعاون والتواصل مع مكتب إكسبو، ومختلف الجهات الحكومية لإنجاح استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020» في العام المقبل، مؤكداً جهوزيتهم التامة واستعدادهم لتسخير كافة الإمكانات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات.

ابتكارات

أشادت معالي ريم الهاشمي بالابتكارات المتنوعة التي يضمها مختبر الابتكار الأمني، والتي تعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والدوائر الحكومية، والحرص على إعداد أجيال من المُبتكرين للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2071 وتحقيق رؤية الدولة في عام الاستعداد للخمسين المقبلة.

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