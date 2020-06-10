48 ألف مشارك في لعبة شرطة دبي التوعوية «ابق آمناً»

المصدر: (‬دبي - البيان)

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن لعبة «ابقَ آمناً» التي أطلقتها شرطة دبي في العشرين من مايو الماضي، شهدت مشاركة فعّالة من قبل اللاعبين من مختلف الجنسيات، وإقبالاً كبيراً على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي في 15 يوماً فقط منذ إطلاقها وحتى الثالث من شهر يونيو الجاري.

وأوضح أن عدد المشاركين في لعبة «ابق آمناً» الهادفة إلى توعية وتثقيف المجتمع حول السلوكيات الصحية المطلوبة في التعامل مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، بلغ 48 ألفاً و153 لاعباً.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن اللعبة حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهد الفيديو الخاص بها 11 مليوناً و440 ألفاً و344 شخصاً، بينهم 3 ملايين و899 ألفاً و234 شخصاً على موقع «يوتيوب»، و7 ملايين و288 ألفاً و818 شخصاً على موقع «فيسبوك» و252 ألفاً و781 شخصاً على «تويتر»، وذلك خلال الفترة ذاتها.

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