"مدني دبي" ينجز 8867 معاملة ذكية للسلامة الوقائية خلال جائحة كورونا

المصدر: دبي - البيان

كشف العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ان عدد المعاملات المنجزة لإدارة السلامة الوقائية خلال الفترة من 26 مارس إلى 4 يونيو، والتي بلغت 8867 معاملة عبر منصاته المتعددة للخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية.

وأكد العميد المطوع أن منصات الدفاع المدني شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، منذ بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد وإغلاق مكاتب خدمات العملاء للوضع الراهن الذي اقتضته جائحة كورونا، مضيفاً أن عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وصلت إلى نسبة 100%، قياساَ على عدد المعاملات المنجزة لذات الفترة من السنة الماضية.

وأشار إلى سرعة إنجاز المعاملات المختلفة لإدارة السلامة الوقائية بفضل تكامل المنصات الإلكترونية والذكية، حيث بلغت معاملات إحصائيات المخططات الهندسية (3076) في مجملها، فيما بلغت معاملات الاستشاريين (1943)، بينما بلغت معاملات الديكور (732)، وبلغت معاملات الغاز (401)، وبلغت شهادة الإنجاز (2156)، وبلغ مجموع معاملات إحصائيات التفتيش (3528)، وبلغت طلبات التفتيش (1372)، ومستودعات المواد الخطرة (10)، بينما بلغ مجموع إحصائيات إعتماد الشركات (2263)‘ وبلغت معاملات إعتماد الخزانات (42)، وعقود الصيانة (1898)، وتسجيل الشركات (38)، ومعاملات ترخيص موزع، ووكيل ، مصنع (62)، ومعاملات ترخيص شركات الصيانة (25)، ومعاملات بطاقة مندوب (49)، ومعاملات إعتماد فنيين (193).

وأوضح أن الدفاع المدني بدبي حقق إنجازات كبيرة في مجال المعاملات الرقمية، ومنح المتعاملين خدمات عالية الجودة والكفاءة والدقة، والتي جاءت في إطار الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين في إطار التدابير والاجراءات الوقائية المتخذة في الظرف الراهن وأثبتت فاعليتها وحققت نجاحا كبيرا ونتائج ملحوظة فاقت التوقعات في خدمة المتعاملين وكافة فئات المجتمع، وذلك في وقت شهدت فيه منصات التحول الرقمي والتطبيقات الذكية اقبالاً متزايدا من المتعاملين.

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