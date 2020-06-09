بدء المرحلة السابعة من حملة تعقيم منطقة مصفح بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ اليوم المرحلة السابعة من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوضين 42 و 43، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19. وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوضين، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحوضين. ولن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.

وعلى المقيمين في الحوضين التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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