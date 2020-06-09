سيف بن زايد يطلق بطاقة " فزعة همم " لأصحاب الهمم

المصدر: وام

برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مبادرة خاصة بأصحاب الهمم، بمنحهم بطاقة " فزعة همم".

تأتي المبادرة بشراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبدعم خاص من الجهات الحكومية المقدمة للخصومات والتسهيلات.

حضر الإطلاق - الذي جرى بخاصية التواصل المرئي - سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وسعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" وسعادة عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، وسعادة المقدم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وسعادة طلال مصطفى الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل دائماً للتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في مختلف المبادرات والمشاريع بهدف تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال سموه " إن التعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية " فزعة " - عبر اطلاق عضوية بمميزات استثنائية تمنح لحامليها من أصحاب الهمم مواطنين ومقيمين باسم " فزعة همم " - يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع دولة الإمارات لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم وبناء الحضارات، مثمناً اهتمام وحرص سموه بأصحاب الهمم من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانيّة، والمكرمات التي يقدمها سموه لخدمة هذه الفئات.

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي : " سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع فزعة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم والتي تأتي لتتوج جهود مستدامة، ولتعاون غير محدود لمنح جميع لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي والأشخاص من ذوي التحديات الذهنية في الدولة بطاقة " فزعة همم " لتساهم في منحهم باقات من التسهيلات والمزايا اللامحدودة، وتقدر جهودهم الكبيرة معنا في الأولمبياد الخاص بمختلف برامجنا، ومن خلال وضع شعار مؤسستنا على البطاقة المقدمة إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية نعمل على الترويج للمؤسسة التي تستكمل مسيرة وتحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019" .

من جهته، قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي : " لطالما حظي أصحاب الهمم باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة التي حرصت دوماً على توجيه الجهود المحلية لدعمهم وضمان دمجهم في المجتمع، فضلاً عن تقديم الفرص المناسبة لهم ليتمكنوا من إبراز قدراتهم وتوظيفها في بناء المجتمع، واليوم، بتوجيهات كريمة من قادتنا حفظهم الله، نثمن المبادرات الرائدة التي تطلقها مؤسسة زايد العليا وصندوق " فزعة " لدعم أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال حشد الجهود المؤسسية لما فيه منفعة هذه الفئة وسعادتها " .

وأكد معاليه حرص دائرة الصحة أبوظبي على ضمان صحة وعافية أصحاب الهمم من خلال وضع السياسات والأنظمة التي تسهل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والكوادر الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة.

من جهته أكد عبد الله الحميدان حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم وفق أرقى المعايير العالميّة من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع الحيويّة في مختلف المجالات، ومواصلة عمليّة التحسين والتطوير على خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل، والخدمات العلاجية المساندة، والتقييم، والتدخل المبكر، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تقدّمها المؤسّسة في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وعبر الإتصال المرئي عن بعد خلال المرحلة الحالية نتيجة للوضع الراهن حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وأشاد الحميدان بجهود صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية كجهة ذات نفع عام، تقوم على مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع، وتعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا من خلال البرنامج واصدار العضوية الجديدة " فزعة همم " بهدف تقديم خدمات مميزة وذات جودة عالية لأصحاب الهمم وللأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وقدم الشكر لدائرة البلديات والنقل ودائرة صحة ممثلة بشركة أبوظبي الصحية " صحة " على تعاونهم ودعمهم للمبادرة وضم خدماتهم المخصصة لأصحاب بالهمم .

وأشار المقدم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والعضو المنتدب في "فزعه" إلى أن الإمارات سباقة بدعم أصحاب الهمم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وانسجاما مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال : " نقدم خدمات ريادية لأصحاب الهمم، هذه الفئة الغالية على قلوبنا، من خلال هذه البطاقة الخاصة والمتميزة بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية والمبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتوفير كل ما من شأنه مساندة هذه الفئة للتغلب على التحديات ومواصلة مشوار عطائها وبناء قدراتها وأخذ مكانها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تقديم عشرة آلاف بطاقة فزعة الإلكترونية المرتبطة ببطاقة أصحاب الهمم الصادرة من مؤسسة زايد العليا، واستخدامها دون الحاجة لحملها معهم حيث سيتم ربطها بالتطبيق الذكي لمؤسسة زايد العليا " فزعة " وسيتم اعتبارا من اليوم فتح باب التسجيل فيها إلكترونيا ً" .

وثمن الشامسي جهود كافة الجهات والمؤسسات المشاركة في إصدار هذه البطاقة والتسهيلات التي قدموها لحاملي البطاقة، مؤكداً وجود عمل مشترك ودائم وتنسيق متواصل مع كافة المؤسسات للارتقاء بالخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية والمضي بمسيرته للأمام.

وتقدم البطاقة تسهيلات خاصة بأصحاب الهمم في مجال خدمة المتعاملين، وتسهيلات وامتيازات مقدمة من شركات مملوكة من قبل أصحاب الهمم ، وخدمات التوصيل المجاني سواء في البلديات والتراخيص والمواد الغذائية وفي المجال المالي كرسوم إعفاء في المرافق الترفيهية وغيرها، وفي المجال المعرفي كتوفير كتيبات تعريفية ناطقة بعدة لغات، بروشورات ومطبوعات وأدلة ارشادية وتوعوية بلغة برايل باللغتين العربية والإنجليزية مع مراكز تقديم الخدمة لدى الجهات المشاركة وفي المجال الترفيهي والرياضي كتوفر أجهزة لياقة بدنية لممارسة الرياضة والاحماء تعزيزاً للمناعة والقوة البدنية.

ومن الخدمات التي يتمتع بها حامل بطاقة " فزعة همم " الجديدة خدمات تقدمها دائرة البلديات والنقل وهي خدمة نقل الركاب في "العبرات" ويعفى مرافق واحد فقط، خدمة نقل الركاب بالحافلات العامة ويعفى مرافق واحد فقط، وخدمات الحدائق العامة، وفي خدمات مركبات الأجرة خصم 50%، وفي خدمة التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي يعفى أصحاب الهمم من الرسوم بعدد مركبة واحدة فقط، وخدمات شركة أبوظبي للخدمات الصحية " أبشر " الخاصة بأصحاب الهمم، بالإضافة إلى توفير عروض وتخفيضات حصرية على المنتجات الاستهلاكية والتسويقية والتجارية في أكثر من 5500 متجر متنوع، وأكثر من 4000 منتج غذائي واستهلاكي، إضافة إلى حجوزات فنادق حول العالم بأسعار تنافسية، تأجير سيارات بأسعار تبدأ من 39 درهماً في اليوم، و 40% نسبة الخصم لإجمالي في 131 مستشفى بإمارات الدولة، وغيرها الكثير من العروض والمميزات.

وتنقسم البطاقة الجديدة إلى فئتين الأولى تحمل شعار الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي لتشمل جميع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، والبطاقة الثانية لجميع أصحاب الهمم مواطنين ومقيمين من مختلف الإعاقات من الولادة حتى عمر 49 عاماً بحسب دليل تصنيف الإعاقة المعتمد والصادر من مؤسسة زايد العليا من ذوي الإعاقات الذهنية والسمعية والتحديات البصرية وذوي اضطراب التوحد وأصحاب الإعاقات المتعددة، والإعاقات النفسية واضطرابات التواصل، وقصور الانتباه، وأصحاب النشاط الزائد وفرط الحركة.

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