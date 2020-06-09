خريجو عجمان يتقدمون الخطوط الأمامية للرعاية الصحية في 60 دولة

المصدر: عجمان – البيان

قدم خريجو جامعة الخليج الطبية في عجمان من خلال العمل في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية في 60 دولة لعدة سنوات حتى الآن مساهمات جديرة بالذكر، ومن بينهم عدد من الممارسين الطبيين الإماراتيين الذين تركوا بصمة في العديد من المستشفيات الإماراتية، لمساعدة الدولة على التقدم لتحقيق أهداف الرعاية الصحية.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان: إن جامعة الخليج الطبية وشبكة مستشفيات ثومبي الأكاديمية التي تملكها مجموعة ثومبي ساهمت بشكل كبير في الاقتصاد وفي مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية. وقد حقق خريجو جامعة الخليج الطبية الكثير سواء مواطنين ام من دول أخرى.

كما أن الجامعة ومنذ نشأتها قبل 22 عاماً، تخرج فيها حوالي 2000 طالب من 85 جنسية مختلفة، وعملوا بنجاح في مناصب مختلفة ومرموقة، حيث عمل الكثير منهم رؤساء تنفيذيين، ومديري عمليات، ومديرين طبيين، ورؤساء أقسام، في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا.

علاوة على ذلك، تضمن الروابط الأكاديمية والبحثية للجامعة مع أكثر من 60 جامعة ومعهد أبحاث دوليين القبول العالمي لخريجيها وتوظيفهم. جاء ذلك خلال تخريج الجامعة عدداً من الأطباء.

مناصب

من جهته قال البروفيسور حسام حمدي مدير الجامعة: لدينا خريجون يشغلون مناصب جيدة ويلعبون أدواراً متنوعة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها، حيث انضم العديد من خريجينا إلى القطاعين الحكومي والخاص، ليصبحوا محركات مستقبلية للتطور والتقدم في صناعة الرعاية الصحية. نحن فخورون بكل واحد منهم حيث يجمعون بين المؤهلات الأكاديمية المتفوقة التي اكتسبوها من جامعة الخليج الطبية بالإضافة إلى العمل الجاد والطموح.

وأوضح أن جامعة الخليج الطبية لديها 26 برنامجًا معتمدًا يندرجون تحت 6 كليات، كما تقدم الجامعة برنامجا تعليميا طبيا مستمرا معتمدا من الهيئات المعنية بالدولة لمتخصصي الرعاية الصحية.

وذكر أن من أهم نقاط قوتها هو منهجها المبتكر، والتدريب السريري في مستشفياتها الأكاديمية ومعاهد البحث المتقدمة. وتواصل الجامعة اجتذاب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم بسبب تعاونها الدولي، ومناهجها المستقبلية، ومنهجية التدريب التي تدعمها التكنولوجيا مثل التعلم على المريض الافتراضي مع التأكيد على التدريب السريري المبكر.

علاوة على ذلك، فإن حوالي 20% من الأطباء و60% من المتخصصين الآخرين في مجال الرعاية الصحية في الدولة يتخرجون كل عام من جامعة الخليج الطبية وشبكة مستشفيات ثومبي، ما يخلق تأثيرًا كبيرًا على قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وكذلك في المنطقة.

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