تمديد فترة المشاركة في هاكاثون الشباب العربي حتى 18 يونيو الجاري

المصدر: وام

أعلن مركز الشباب العربي تمديد فترة تلقي المشاركات والأفكار الشبابية في الدورة الأولى من "هاكاثون الشباب العربي" الذي يعقد تحت شعار "دور الشباب في مواجهة الأزمات" حتى 18 يونيو الجاري وذلك تلبية لإقبال الشباب من مختلف الدول العربية على المشاركة وتجاوبا مع تفاعلهم مع المبادرة.

ويواصل المركز تلقي المشاركات المصورة عبر الإنترنت لأفكار الشباب العربي وحلولهم المقترحة ضمن 6 مسارات حيوية لمستقبل الشباب والمجتمعات العربية هي الأمن الغذائي والدوائي وفرص العمل والوظائف والصحة والتعليم والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية.

ويمكن للشباب من مختلف البلاد العربية الفوز بالتحدي عبر مشاركة أفكارهم النوعية المقترحة من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي بتعبئة طلب المشاركة ومن ثم تحميل الفكرة بصيغة فيديو تقديمي من 3 دقائق باللغة العربية يعرّف فيه كل مشارك بنفسه ويعرض لفكرته المميزة وآليات تطبيقها وتنفيذها على نطاق واسع من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات العربية والعالم.

ويحظى "هاكثون الشباب العربي" الذي ينظمه مركز الشباب العربي ضمن شراكة استراتيجية مع مؤسسة ولي العهد في الأردن بدعم نوعي من مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بالشباب ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية والمؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات والهيئة العامة للشباب في دولة الكويت.

كما يتعاون مركز الشباب العربي مع شركاء متخصصين لتوجيه الشباب في المسارات الحيوية الستة التي يغطيها هاكاثون الشباب العربي بما في ذلك شبكة "لينكدإن" المهنية الأكبر في العالم و"مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم".

ويشكل "هاكاثون الشباب العربي" الذي انطلق في مايو الماضي تحت شعار "دور الشباب في مواجهة الأزمات" أكبر منصة لتصميم وطرح ومشاركة الأفكار والحلول الشبابية الهادفة لدعم التنمية ومواجهة التحديات وتعزيز مساهمة الشباب ودوره في مختلف المجالات.

ويهدف "هاكاثون الشباب العربي" الذي تم تنظيمه رقميا لتحقيق أوسع مشاركة ممكنة إلى توفير أكبر ورشة عصف ذهني رقمي عربي لتحفيز الشباب من مختلف التخصصات لمشاركة أفكارهم وتقديم حلول ومقترحات مبتكرة لتمكين الشباب في الوطن العربي والعالم وتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لمساعدة المجتمعات العربية على تخطي الأزمات في مختلف الظروف.

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