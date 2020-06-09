الطاير يعتمد خطة مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خطة مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات لعام 2020، التي يركز فيها المجلس على ثلاثة محاور رئيسة، هي: تمكين الشباب، وصوت الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه عبر تقنية الاتصال عن بعد، بأعضاء المجلس الذي يضم نخبة موظفين من شباب وشابات من مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، أطلع خلاله على خطة مجلس شباب الهيئة في عام 2020، حيث يرتكز محور تمكين الشباب، على منح هذه الفئة الفرصة للنمو والتعلم من خلال البرامج المُنفذة للشباب في الهيئة، ومنها على سبيل المثال، الزيارات الميدانية وإجراء استطلاع للشباب، إلى جانب توفير المساحة والأدوات اللازمة لتمكين الشباب من الابتكار والتميز في مختلف المجالات، فيما يهدف محور صوت الشباب، إلى خلق قنوات تواصل بين المجلس وشباب الهيئة، من خلال عقد اللقاءات الدورية وإنشاء منصات تفاعلية تضم شباب الهيئة. ويركز محور تعزيز مشاركة الشباب على إشراك شباب الهيئة في المبادرات الداخلية والخارجية المختلفة والمبادرات المُنفذة من قبل المجلس.

وأكد معالي مطر محمد الطاير خلال اللقاء، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تولي الشباب جل اهتمامها ورعايتها باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، ووفرت لهم البيئة الملائمة لتحفيز وتنمية وصقل طاقاتهم وقدراتهم وتوجيهها التوجيه السليم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، يؤكد دائما أن الاستثمار والعمل على تأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني نهج إماراتي ثابت منذ نشأة دولة الإمارات.

وأضاف: انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لضمان استدامة مسيرة التطوير والبناء، عملت هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز دور الشباب المواطنين، وتوفير بيئة مثالية لدعم القيادات الوطنية الشابة وتأهيلها لتكون قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة والاستفادة من قدراتهم الكامنة وإمكاناتهم الفتية، حيث سيتم توفير موجهين لشباب الهيئة من قيادات الهيئة المتمثلة من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمستشارين والخبراء.

وأعرب معاليه خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بأعضاء المجلس، الذين يمثلون صوت شباب الهيئة البالغ عددهم 664 شاباً وشابة، متمنياً لهم النجاح في إبراز روح والابتكار، والإبداع في المبادرات التي ينظمها المجلس، وكذلك المشاركة الفعالة في مبادرات الهيئة للعام 2020.

ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الشباب، الدعم والرعاية الكبيرين، الذي توليه قيادة هيئة الطرق والمواصلات للشباب، من خلال وضع البرامج اللازمة لتطوير مهاراتهم والاستفادة منهم بالشكل الأمثل، وكذلك وضع البرامج والخطط سواء التي تسهم في المحافظة على الكفاءات المواطنة الشابة أو استقطابهم، تشجيع الشباب على الابتكار وتطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات الجديد، يضم نخبة من الشباب، وهم رغس عمر الانصاري رئيس المجلس، وسعيد إسحاق نائب رئيس المجلس، وعضوية كل حمدة الحتاوي، وعيسى الجسمي، وشيخة العلي، وحمد الشيزاوي، وهدى أحمد، ومريم بلال، وراشد الكعبي، وسهيلة فاروق.

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