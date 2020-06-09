"موارد الشارقة" تنفذ الدبلوم الأول على مستوى حكومة الشارقة في استراتيجيات القوى الناعمة

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ البرنامج التأسيسي الأول من نوعه على مستوى حكومة الشارقة "دبلوم استراتيجيات القوى الناعمة في دولة الإمارات" بنظام التدريب عن بعد، مستهدفاً كافة المستويات الوظيفية.

حيث يعقد الدبلوم بتقنية التدريب الافتراضي عبر برنامج WEBEX. وسيحصل المتدربون بعد اجتيازه على شهادة دبلوم دولية معتمدة، وسيتم إدراجه في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.

وقد شهد الترشيح للبرنامج إقبالاً كبيراً من موظفي حكومة الشارقة من مختلف الجهات والمؤسسات بكافة مدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وذلك فور الإعلان عن البرنامج ضمن خطة الدائرة للبرامج التدريبية والتأسيسية لشهر يونيو الجاري.

محاور

ويتناول الدبلوم العديد من المحاور الهامة والخطط والاستراتيجيات التي تقوم عليها إدارة القوى الناعمة في الدولة. ويناقش تعريفها ومجالاتها ومهاراتها. ويتناول محور الذكاء العاطفي وعلاقته بالقوى الناعمة، ومنظومة القوة الناعمة في العمل الحكومي، ومقياس السمعة المؤسسية، ويتطرق لمحور البقعة العمياء في تطبيقات القوة الناعمة.

وتحرص الدائرة على استمرارية منظومة التدريب بتقنيات التدريب عن بعد ضمن بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة. وتسعى لاستمرار تطبيق التدريب الافتراضي في المرحلة المقبلة تماشياً مع ظروف المرحلة الراهنة لأزمة الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة التي تقوم بها دائرة الموارد البشرية لضمان صحة وسلامة موظفي حكومة الشارقة.

اهتمام

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ان الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بتزويد كافة موظفيها وقادة المستقبل برؤى سباقة في جميع الاستراتيجيات والشؤون التي تخدم المستقبل والعالم الحديث.

وأكد حرص موارد الشارقة على مواكبة توجهات الدولة في إعداد منظومة حكومية شاملة لتهيئة برامج وسياسات عمل مستدامة تخدم كافة مقومات الدولة. وأوضح أن الدبلوم يهتم بالتوجه الدولي نحو القوة الناعمة وتطويعها في خدمة مساعي الدولة التطويرية. وترسيخ هذه الأفكار يقوم على إعداد قادة يتبنونها ويسهمون في ترجمتها على أرض الواقع.

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