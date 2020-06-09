15 ألف رخصة جديدة منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

حافظ اقتصاد الإمارات على زخمه، على الرغم من تداعيات انتشار جائحة «كورونا» عالمياً، حيث لامس عدد الرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام، على مستوى الدولة، 15 ألف رخصة، توزعت على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص.

ووفقاً لبيانات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد، استحوذت رخص خدمات إدارة المباني، على 41.2 % من عدد الرخص الجديدة، بنحو 6128 رخصة، تليها رخص أعمال طلاء ودهانات المباني، بنحو 1774 رخصة، بنسبة 12 %، ثم رخص موفري خدمات الشركات 1320، بنسبة 9 %. وجاءت رخص التجارة العامة في الترتيب الرابع، بنحو 1158، بنسبة 7.8 %.

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