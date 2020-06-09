«إسعاد شرطة دبي» تتابع خصومات «سوق الخضرة»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة منى العامري رئيس اللجنة، يرافقها نائبها المقدم مسعود الحماد، مركز سوق الخضرة في منطقة العوير بإمارة دبي، حيث كان في استقبالهم رضا المنصوري، مالك السوق، وذلك بهدف الاطلاع على العروض ونسب الخصومات التي يقدمها السوق على منتجاته لحاملي بطاقة إسعاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج النزول الميداني الذي تنفذه اللجنة لتعزيز علاقتها مع شركائها في المؤسسات والشركات التجارية المنضمة إلى برنامجها، وضماناً لالتزام كافة الشركاء بسريان العروض، وبنسب الخصومات التي تضمنتها استمارة تقديم العروض الموقع عليها من قبل الطرفين.

وقالت منى العامري:«نثق بالتزام شركائنا في المؤسسات والشركات التجارية، وهذه الزيارات التي نقوم بها تعزز علاقتنا الوطيدة معهم». مؤكدة أن زيارات فريق اللجنة ستستمر خلال الفترة القادمة، وفقاً للخطة التي جرى وضعها في هذا الشأن، لافتة إلى أن الفريق لاحظ التزام القائمين على مركز سوق الخضرة بالإجراءات الصحية الوقائية عند إيصال الطلبات إلى المنازل، حيث يوجد ملصق على الطلب المرسل يؤكد الإجراءات الوقائية المتخذة، وفي نهاية الزيارة قدمت العامري، الشكر إلى رضا المنصوري على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها الفريق.

ومن جانبه، تقدم رضا المنصوري، بالشكر الجزيل إلى فريق إسعاد على هذه الزيارة، مؤكداً أن الشراكة المميزة بين مركزهم ولجنة بطاقة إسعاد، تقوم على تقديم عروض وخصومات حصرية لحاملي بطاقة إسعاد فقط، مشيراً إلى أنهم على استعداد دائم لخدمتهم والتعامل معهم بشكل مميز واستثنائي، داعياً كل من يحمل هذه البطاقة الرائعة إلى زيارة السوق والتمتع بشراء مختلف المنتجات المعروضة بأسعار مميزة ومرضية لهم.

وأضاف المنصوري:«نود أن نطمئن حاملي بطاقة إسعاد والجمهور بتوفر مخزون استراتيجي من الخضار والفواكه بنسب كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بتوفير مخزون كاف من المواد الأساسية، حيث أننا نقوم بعمليات التوريد بشكل يومي مع تنوع المصادر الدولية وتخزينها في مخازن الشركة، والتي تعتبر من أكبر وأحدث المخازن المبردة في الشرق الأوسط بسعة تخزينية تتجاوز الـ 20 ألف طن».

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