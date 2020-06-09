6750 مستفيداً من مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في 6 أشهر

المصدر: دبي - وام

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن عدد الدارسين المستفيدين من الدورات التي نظمها قسم شؤون الدارسين في المركز خلال النصف الأول من العام الجاري قد وصل إلى 6750 مستفيداً من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية من الراغبين في التعرف على سماحة الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية في دلالة على شمولية دورات المركز ومواءمتها مع مختلف أفراد المجتمع.

وأكدت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز حرص المركز على رصد ومتابعة مخرجات كل دورة تنظم لتقديم التوصيات اللازمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز دور المركز في نشر الوعي بالثقافة الإسلامية بمحتواها الإنساني والحضاري.. موجهة شكرها وثناءها إلى المعلمين المتعاونين في المركز والمحاضرين والأساتذة من الدائرة في إنجاحهم الدورات المنظمة والذين ساهموا في إغناء الدورات بخبراتهم التخصصية في مختلف المجالات المعرفية.

من جهتها أفادت شمسة محمد بن شفيع رئيس قسم شؤون الدارسين أنه تم تنظيم 58 دورة خلال النصف الأول من العام الجاري شملت دورات تخصصية للجاليات المقيمة في الدولة بما في ذلك الجاليات الفلبينية والباكستانية والهندية والسنغافورية والفرنسية والتركية والأثيوبية.

وقالت ابن شفيع إن الدورات اعتمدت على الأساليب والطرق التعليمية الحديثة التي تراوحت بين حضور مباشر وعن بعد بمختلف الوسائل المتاحة لتناسب المتغيرات الحالية كبرنامج زووم ومايكروسوفت تيمز وويبيكس.. مشيرة إلى أن أكثر الدورات إقبالاً من الدارسين هي دورات حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية بحضور يزيد على 150 دارساً ودارسة إلى جانب دورات مبادئ الإسلام التي استقطبت أكثر من 100 دارس ودارسة الأمر الذي أثبت مواءمة الدورات لما يلبي تطلعات الفئات المستهدفة ما يعكس توسع دائرة الوعي بتعاليم الإسلام وقيمه السمحة.

وتنوعت دورات المركز لتشمل دورات حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الإسلام ودورات مكثفة للمسلمين والمسلمات الجدد في تفسير القرآن الكريم وتعلم الخط العربي والفقه.

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