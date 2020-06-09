20 مليون وجبة قدمها «معاً نتشارك» للعمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في إطار برنامج «معاً نتشارك» عن تقديم أكثر من 20 مليون وجبة مغذية للعمالة المقيمة في إمارة أبوظبي.

وتحت مظلة «معاً نحن بخير»، تم إطلاق البرنامج في الأول من شهر مايو، وقدم مئات الآلاف من الوجبات الغذائية الصحية بشكل يومي للعمالة المقيمة في 35 مجمعاً سكنياً في أبوظبي والعين والظفرة.

وأكدت «معاً» استمرارية برنامج «معاً نتشارك»، لتوفير المزيد من الدعم الغذائي للعمالة المقيمة في أبوظبي خلال الأسابيع القادمة.

وصرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة معاً: «يسعدني الإعلان عن تقديم أكثر من 20 مليون وجبة غذائية صحية منذ بداية البرنامج، ويسرني أن أعلن عن استمرارية البرنامج لتقديم المزيد من الدعم المعنوي لمئات الآلاف من أبناء مجتمعنا خلال المرحلة القادمة».

وتابعت: «توفير كافة سبل الدعم لإحداث تأثير إيجابي في حياة الكثيرين، جاء نتيجة تضافر جهودنا وتكاتفنا والعمل الدؤوب والتنسيق مع المساهمين من الشركات والأفراد الذين وفروا الدعم اللازم بمساهماتهم السخية، وهذا خير دليل على تجلي روح المسؤولية المجتمعية، ونحن نؤكد التزامنا المطلق بدعم ومساعدة المتضررين من أبناء المجتمع في جميع مناحي الحياة».

ويعتبر برنامج «معاً نحن بخير» المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة «معاً»، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات.

ومنذ إطلاق برنامج «معاً نحن بخير» قدمت هيئة «معاً» الدعم المادي لأولياء الأمور بتسديد الرسوم المدرسية لمن لديهم أطفال في المدارس الخاصة في أبوظبي، ووفرت الدعم الغذائي للسكان المتضررين المقيمين في أبوظبي عبر السلال الغذائية المتضمنة المواد الأساسية للأفراد والأزواج والعائلات، وبالإضافة لتقديم الدعم في توفير الاحتياجات الأساسية.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000 درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت، بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.

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