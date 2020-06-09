سفير كازاخستان: الإمارات نموذج إنساني رائد

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، إن الإمارات العربية المتحدة نموذج رائد في مجالات العمل الإنساني كافة.. وأعرب عن بالغ تقديره وشكره للقيادة الرشيدة للجهود التي تبذلها الإمارات في هذا الشأن على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد مينيليكوف في تصريحات له بما حققته الإمارات من نتائج بارزة على صعيد مكافحة وباء «كورونا»، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود بلاده التي أسهمت أيضاً في السيطرة على انتشار الوباء إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات وكازاخستان دعماً للدول الصديقة في مواجهة كورونا.

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