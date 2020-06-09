22 % من جهات تقييم المطابقة مرتبطة بـ«سلامة الغذاء»

حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS»، تطورات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة.

ولفت عبدالله عبدالقادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الى ان إجمالي عدد مختبرات الفحص وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة والمعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بلغت 117 وأن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء.

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