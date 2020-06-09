تمديد حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها لمدة أسبوع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي عن تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن حظر التنقل يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وتابع المكتب: «يأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع».

وذكر المكتب أنه: «للحصول على تصريح تجول يرجى زيارة: ‏es.adpolice.gov.ae/‏trafficServices/‏publicservices/‏movepermit.aspx?Culture=ar»

وكانت أبوظبي قد أعلنت عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع، لتمدده بالقرار أعلاه أسبوعاً آخر.

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